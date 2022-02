Houten paalwoning uit Zarren als ‘Ugly Belgian House’ op tentoonstelling

Sinds vorige week loopt in Brussel een tentoonstelling met foto’s van ‘Ugly Belgian Houses’, het project opgericht door Kortrijkzaan Hannes Coudenys, die zich al ruim 10 jaar verbaast over de bouwkundige ‘creativiteit’ van de Belgen. Ontbreekt niet op de tentoonstelling: een foto van de houten paalwoning van Erwin Casier.

Hannes Coudenys is de oprichter van ‘Ugly Belgian Houses’. De Kortrijkzaan begon in 2011 met het fotograferen van opvallende – volgens hem lelijke – huizen. Vorig jaar trok hij voor Iedereen Beroemd, elke avond op Eén, door Vlaanderen om bij bewoners van zo’n ‘Ugly House’ aan te bellen. Zo passeerde hij ook op de Ruyterhoek.

“Op een dag stond Hannes voor mijn deur”, vertelt Erwin Casier (62). “Hij vroeg of hij een foto mocht nemen van mijn huis en een uur later was hij hier opnieuw, dit keer met een cameraploeg van Iedereen Beroemd.”

Fascinatie voor Oosterse landen

Mooi of lelijk, het is een kwestie van smaak. Opvallend is het huis zeker, net als de manier waarop de houten paalwoning op de Ruyterhoek terecht kwam.

“Mijn fascinatie voor Oosterse landen bracht me in Laos en Birma en uiteindelijk ook in Thailand”, legt Erwin uit. Hij werd niet alleen verliefd op het land maar eveneens op een Thaise dame. Ze trouwden in 1995 op Thaise wijze en toen ze later naar België verhuisden, besloten ze er een Thaise woning neer te zetten.

Huis op negen palen

Erwin, van opleiding binnenhuisarchitect, tekende het huis zelf en liet het in Thailand opbouwen. Daarop werd het huis in bouwpakket in Zarren afgeleverd, waar Erwin het met behulp van twee Thaise instructeurs weer opbouwde.

“Het huis is gebouwd op negen palen, net zoals ze het in Thailand doen. De afwerking is in teak- en mahoniehout. Vooral de woningen aan rivieren zijn er op palen gebouwen, als bescherming tegen overstromingen, en tegen slangen.”

“Natuurlijk heeft zo’n huis hier veel bekijks. Er stoppen af en toe mensen die vragen of ze even binnen mogen kijken. En vooral de dakpannetjes in teak genieten grote interesse”, lacht Erwin. “Na de uitzending op tv vorig jaar, begon de belangstelling helemaal opnieuw.”

Olifantenboter

Dat komt ongetwijfeld ook door de vele kleurige olifanten die het huis omringen. Ze zijn het symbool voor olifantenboter, een soort broodbeleg dat Erwin onlangs op de markt bracht. “Olifantenboter is te vergelijken met stierenboter – boter met suiker – maar in tegenstelling tot stierenboter blijft dit product smeuïg en smeerbaar.”

De liefde tussen Erwin en zijn Thaise dame hield dan wel geen stand, de paalwoning geeft na ruim 20 jaar nog geen krimp. “Nog steeds fris in de zomer, en warm in de winter”, verduidelijkt Erwin.

“Er komt al wel eens een plankje los, maar verder heb ik er geen noemenswaardige kosten aan. Voor mij is dit een volwaardige, functionele woning. En over smaken valt niet te twisten: evenveel mensen vinden mijn huis net wél mooi.”