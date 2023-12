Hoogleedse veilinghuis New-Art veilt vroeg werk van Picasso, bieden kan vanaf… 750.000 euro

Het Hoogleedse veilinghuis New-Art heeft alweer een opmerkelijke schilderij in het aanbod. Het gaat om een olieverfschilderij van Pablo Picasso. Dat is opmerkelijk, want begin oktober werden er ook al een Van Gogh en een Degas onder de (digitale) hamer gebracht. Bieden kan vanaf 750.000 euro.

Het titelloze werk zou gemaakt zijn omstreeks 1897, toen de wereldberoemde Spaanse kunstenaar nog studeerde in Barcelona. Het gaat dus om een academisch werk, dat hij maakte in het kader van zijn studies.

Maar dat het om een authentieke Picasso gaat, werd in 2003 bevestigd door een Picasso-expert en een persoonlijke vriend van de kunstenaar. In het bijhorende certificaat, dat in het Catalaans opgesteld is, merkt de man op dat de penseelstreek op het bovenste deel van het jukbeen een schilderpersoonlijkheid onthult die ver vooruitloopt op die van een academische schilder.

Het titelloze werk zou gemaakt zijn omstreeks 1897. © gf

In tegenstelling tot bij de Van Gogh, waar het veilinghuis ruim anderhalf jaar mee bezig was voor het geveild kon worden, werd alles nu in een paar maanden tijd geregeld. “Omdat de echtheid in dit geval eigenlijk van meet af aan buiten kijf stond”, zegt Raf Zerrouk van New-Art.

“Niet alleen hebben we het certificaat, het werk werd ook opgenomen in een gerespecteerde Amerikaans online Picassocatalogus. Beide zaken hebben we uiteraard wel geverifieerd. Hoe het komt dat we in zo’n korte tijd weer zo’n grote naam op de kop konden tikken? Daarop moet ik het antwoord schuldig blijven. Maar ik geloof dat hard werken loont.”

Online veilingplatform

Het werk, dat eigendom is van een buitenlandse privépersoon, wordt op 17 december geveild vanaf 16 uur op het online veilingplatform Invaluable.com. Bieden kan vanaf 750.000 euro, al bestaat de kans dat de Picasso dubbel zo hoog eindigt.

“Het gaat weliswaar om een academisch werk, maar we verwachten veel interesse”, zegt Raf Zerrouk (32) van Veilinghuis New-Art. “Dit is zeldzame gelegenheid voor verzamelaars om een authentiek werk van de vermaarde Picasso in huis te halen. Zeker als je weet dat latere werken van hem tegenwoordig voor honderden miljoenen verkocht worden. Bovendien legt het werk ook een cruciaal moment uit de vormingsjaren van de kunstenaar vast.” (Sam Vanacker)