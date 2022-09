Hofland en jeugdlokalen krijgen kleur in Ardooie

In opdracht van de gemeente heeft muurkunstenaar Jolly ‘Jonk’ Ellegeest kleur gegeven aan het Hofland en de jeugdlokalen in de Oude Lichterveldsestraat. De Gentse beschilderde eerder al een aantal gevels in Ardooie.

Om wat kleur te brengen op de grijze gemeentelijke gebouwen schreef de gemeente Ardooie een bevraging uit onder de inwoners. Ze konden kiezen uit twee ontwerpen.

Er werd gekozen om een aantal herkenbare personen, feiten of situaties in beeld te brengen zoals de Patroonheilige Sint Maarten, de Belleman, Judoka’s, spelende kinderen… Ze zijn vereeuwigd door de kunstenares.

