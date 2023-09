Hilde schittert met eigen tentoonstelling in Waregem

De creatieve Hilde Dewever (62) uit Nieuwenhove werkte mee aan een groepswerk dat te bewonderen is aan de ingang van de tentoonstellingsruimte Hippowar op de Hippodroom. Binnenkort stelt ze ook tentoon in Oostrozebeke.

“Mijn ouders moedigden mij aan om te tekenen en te schilderen, en ik ben ze daar eeuwig dankbaar voor”, begint Hilde Dewever. “Het is altijd een deel van mijn identiteit geweest. Kunst zal altijd in mijn hart zitten.”

Op haar dertigste sloot ze zich aan bij de Oostrozebeekse kunstkring ORK, ondanks het jonge moederschap en haar werk als kleuterjuf. “Ik wilde iets anders dan de hele dag met de kinderen bezig te zijn”, legt ze uit. Het was bij ORK dat ze eindelijk weer tijd vond om haar hobby met volwassenen te delen. Ondertussen is ze ook al vele jaren lid van het Vrij Atelier ‘t Gaverke waarmee ze samenwerkte aan een groot groepswerk dat te bewonderen is aan de ingang van de tentoonstellingsruimte Hippowar op de Hippodroom.

Waregem, bekend als dé stad van het paard, diende dan ook meermaals als inspiratiebron voor Hilde om deze te schilderen of te tekenen met pastel. “Er is iets magisch aan het schilderen van deze majestueuze dieren in een stad die zo verbonden is met hun geschiedenis”, vertelt ze.

Verschillende thema’s

Maar haar creativiteit kent geen grenzen. Haar werken omvatten een breed scala aan thema’s, van weelderige natuurlandschappen tot delicate bloemen, en zelfs speelse afbeeldingen van katten en muizen. Na haar pensionering vond Hilde eindelijk de tijd en ruimte om haar langgekoesterde droom van een solotentoonstelling te verwezenlijken.

Haar eerste expositie vond plaats in het prachtige koetshuis van Baron Casier in Waregem. “De locatie was geweldig. Er was veel ruimte, overvloedig licht, en een uitstekend ophangsysteem om mijn werken mooi te presenteren. Ik was trots er mijn werken te kunnen presenteren als Waregemnaar en eregemeenteraadslid van de stad.”

Straks neemt ze ook deel aan de oktobertentoonstelling van ORK in Oostrozebeke, die haar deuren opent voor het grote publiek op zaterdag 30 september. Dan zal ze haar werken van het afgelopen werkjaar tentoonstellen, te midden van andere getalenteerde kunstenaars en diverse kunstvormen, waaronder keramiek en bronzen beelden.