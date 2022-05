Hilde Plets uit Lichtervelde toont functionele en niet-functionele keramiek tijdens Atelier in Beeld

Dit weekend worden lokale kunstenaars opnieuw in de spotlights geplaatst. Onder de noemer ‘Atelier in Beeld’ kunnen kunstenaars overal te lande hun atelier openstellen voor het grote publiek en tonen waar ze zich doorgaans achter gesloten deuren – mee bezig houden. In Lichtervelde heet onder anderen keramiste Hilde Plets het grote publiek welkom in haar atelier in de Molenlaan.

Hilde Plets (59) uit Lichtervelde is al zo’n 26 jaar gepassioneerd door keramiek. Ze volgde een aantal avondcursussen om zo’n acht jaar later een eigen atelier te starten. Ze noemt het zelf een uit de hand gelopen hobby.

(Niet-)functioneel draaiwerk

“Ik ben nog steeds 4/5 aan de slag als begeleider/coach van volwassenen met een verstandelijke beperking bij Tordale, dus voorlopig ben ik vooral in mijn vrije tijd bezig met keramiek”, vertelt Hilde.

“Ik hou me vooral bezig met niet-functioneel draaiwerk, maar sinds twee jaar ben ik ook gestart met het maken van functionele stukken, zoals servies. Het is begonnen in de lockdown, door mijn eigen servies te vernieuwen met handgemaakte bordjes en kopjes. Toen ik merkte dat dit aansloeg bij vrienden en familie, ben ik me hier meer op gaan toespitsen.”

Het is niet zozeer een tentoonstelling, maar eerder een moment om het publiek te laten proeven van beeldende kunsten

Dit weekend kan je dus het werk van Hilde bewonderen tijdens Atelier in Beeld, een organisatie van Kunstwerkt. “Het is niet zozeer een tentoonstelling, maar eerder een moment om het publiek te laten proeven van beeldende kunsten en een beeld te schetsen van het werkproces van de kunstenaar. De ontmoeting tussen kunstenaar en publiek staat centraal.”

Hildes atelier in de Molenlaan 26 is open op zaterdag 14 mei van 15 tot 18 uur en op zondag 15 mei van 10 tot 18 uur. Meer info vind je op de website van Atelier in Beeld, waar je ook de andere Lichterveldse kunstenaars, die hun atelier openstellen, terugvindt.

Blij weerzien

Naast keramiste Hilde Plets kan je dit weekend onder andere ook op bezoek bij zeefdrukatelier PRINTBAaR van Niek Devos en het schildersatelier van Ria Vermeersch.

Hilde Plets kijkt er alvast naar uit om haar werk eindelijk nog eens te kunnen tonen aan een publiek. “Het is alweer even geleden dat ik mijn draaiwerken nog eens kon laten zien. Ik was in het verleden al aanwezig op Buren bij Kunstenaars, de voorganger van Atelier in Beeld, maar ook dat initiatief lag even stil door corona. Het wordt dus een blij weerzien met andere kunstliefhebbers.”