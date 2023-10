Hilde Kuypers kondigt stopzetting van galerie Indigo aan: “Eerst nog een koper vinden”

Bijna 35 jaar na de start, in december c, kondigt Hilde Kuypers de stopzetting van haar Galerie Indigo aan. “Eind december word ik 65 jaar en ik voel ook aan mijn lichaam dat het tijd is om te stoppen”, zegt Hilde, die zich ook al 25 jaar inzet voor de vzw KetaKeti. “Het zou voor mij veel betekenen mochten zoveel mogelijk mensen naar de benefietavond voor KetaKeti komen op 27 oktober.”

Op 3 december 1988 begon het verhaal van Galerie Indigo in de Kerkstraat 15 in Damme, vlak tegenover het stadhuis. Als geboren Antwerpse en getogen Brusselse was Hilde Kuypers toch wel wat de vreemde eend in de Damse bijt toen ze in de Uilenspiegelstad belandde. “Ik was eigenlijk niet voorbestemd om een eigen zaak met geschenken, accessoires, decoratie, kunstvoorwerpen en kledij uit te baten”, zegt Hilde.

“Mijn wieg stond in Merksem bij Antwerpen en ik groeide op in het Brusselse. De appreciatie voor schoonheid is wel voor een stuk met de paplepel meegegeven want mijn moeder runde een kunstgalerij in Brussel. Ik ging studeren voor opvoedster aan de sociale hogeschool Ipsoc in Kortrijk en zo kwam ik dus in West-Vlaanderen terecht. De job van opvoedster heb ik ook effectief enkele jaren uitgeoefend en ik heb ook nog met jongeren met een beperking gewerkt.”

Inspiratie uit reizen

Hilde kwam in Moerkerke wonen en was ook een tijdje werkloos. Ze ging een textielopleiding volgen en ontwikkelde zo een grote interesse en zelfs passie voor stoffen en kledij die later zo belangrijk voor haar zou blijken. Een groot stuk van haar inspiratie voor de uitbating van Galerie Indigo haalde Hilde uit haar vele reizen, onder meer naar Marokko en Jemen en later ook naar Nepal. “Zo raakte ik gefascineerd door etnische stoffen en juwelen. Ik nam me voor om daar ook effectief mee aan de slag te gaan en toen ik de mogelijkheid had om een handelspand in Damme op de kop te tikken, heb ik niet lang getwijfeld”, weet Hilde nog goed. “Het pand stond al drie jaar leeg, was eigenaar van een brouwer en was toch wel in behoorlijk slechte staat. Hier was eerder vijf jaar de tearoom Ter Damme gevestigd en nog daarvoor de discotheek El Torro.”

Trouw publiek

Indigo verkocht aanvankelijk vooral stoffen, tapijten, geschenken in natuurlijke materialen en kunstvoorwerpen van over de wereld. Later is daar ook steeds meer dameskledij bijgekomen. “Ik ben altijd gespecialiseerd geweest in kledij voor dames in de leeftijd vanaf zo’n 45 à 50 jaar. Kledij in mooie natuurlijke stoffen. In de grote ketens in de steden vind je dat immers niet of nauwelijks, dus zo heb ik wel een trouw en vast publiek kunnen opbouwen. En voor alle duidelijkheid: het is dan wel kledij voor dames die al iets ouder zijn, maar het is zeker geen ‘oma-kledij’. Ik heb zelfs klanten uit Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En ja, er komen nog altijd klanten die er van bij de start in 1988 al bij waren.”

Uitverkoop

Maar binnenkort is het dus afgelopen met Galerie Indigo in Damme. Hilde is gestart met de uitverkoop. “Het hele pand hier, waar ik dus ook bijwoon, staat te koop. Ik kan nog niet precies zeggen wanneer ik precies zal stoppen maar normaal gezien nog wel dit jaar. Het hangt er ook van af wanneer ik een koper heb gevonden voor het pand. Als het verkocht is, kan het snel gaan”, weet Hilde.

“En dan is het de bedoeling om te verhuizen naar Gent of alvast de Gentse regio. Ik wil wat meer jong volk om me heen. En ik heb me nooit echt West-Vlaming gevoeld, na al die jaren nog altijd niet.” Toch heeft Hilde bijzonder mooie herinneringen aan haar Damse jaren met Galerie Indigo. “Ik heb vele exposities georganiseerd, in de winkel zelf maar ook in het stadhuis en zelfs ook een beeldenwandeling”, vertelt Hilde.

benefietavond

“De Art-link tentoonstellingen in de jaren ‘90 waren echt wel een groot succes. Net als de thematische exposities, zoals over de kleurstof indigo. Mijn engagement voor de vzw KetaKeti, die een schooltje en de omgeving ervan in Nepal steunt, blijf ik overigens verder zetten. We ijveren nu voor de plaatsing van zonnepanelen op de schoolgebouwen. Ik zou dan ook graag iedereen, en zeker mijn klanten, uitnodigen voor de benefietavond met filmvoorstelling voor KetaKeti op 27 oktober in de Cultuurfabriek in Sijsele. Dat evenement zie ik zo’n beetje als mijn afscheid hier van Damme, en ik zou er graag veel bekend volk zien.”