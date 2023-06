Hilde Beel exposeert in Galerie Blomme: “Geschiedenis boeit me geweldig”

Hilde Beel tekent en schildert al jaren, maar nu exposeert ze voor het eerst haar werken in Galerie Blomme in Roeselare. “Ik ben historica en de geschiedenis van mijn familie vormt een van mijn inspiratiebronnen”, klinkt het.

Hilde Beel (68) laat in haar tekeningen en schilderijen het verleden nooit echt los. “Ik ben historica en dus interesseert de geschiedenis me geweldig. De jongste jaren moesten we in de familie afscheid nemen van enkele mensen. Veel van hun fotoalbums en schilderijen kwamen bij mij terecht. Al bladerend ging ik op zoek naar de verhalen achter die oude foto’s en dat werd een inspiratiebron voor mijn nieuwe werk.”

Interactie

“Ik heb mijn tentoonstelling de titel Spoorlijn gegeven, wat verwijst naar de sporen die verdwenen familieleden hebben achtergelaten. Maar de band met het heden laat ik nooit helemaal los. Jong en oud komen aan bod in mijn figuratief werk. Je zal ook vaak schijnbaar onafgewerkte schilderijen zien op de expositie. Ik vind een interactie tussen de schilder en het publiek boeiend. Op die manier verplicht ik de kijker als het ware om op zijn manier in gedachten mijn schilderijen af te werken.”

“Nog een link met vroeger, ik gebruik vaak oude schilderijen die ik in de erfenis van familieleden terugvond. Ik leg dan een laagje verf op bijvoorbeeld een beeld van een kasteel of een ander gebouw en schilder er figuren over heen. Het oorspronkelijke schilderij blijft dan sluimerend op de achtergrond aanwezig, al moet je soms eens zoeken, of het werk gewoon een kwartslag draaien.”

“Oude affiches, vergeelde administratieboeken van een sigarettenbedrijfje van een familielid en zelfs versleten cursussen gebruik ik soms als drager voor nieuw werk en ik combineer ook graag kleur en grijstinten op één werk, nog een link tussen vroeger en nu.”

Spannend moment

Op de tentoonstelling Spoorlijn zullen een dertigtal werken te zien zijn van Hilde Beel. De expo in Galerie Blomme in de Ooststraat is open van woensdag tot en met zondag van 2 tot en met 11 juni telkens van 14 tot 18 uur. “Het is de eerste keer dat ik mijn werk echt naar buiten breng.

Vrienden en familieleden dringen al langer aan om eens te exposeren. Het is voor mij dus wel een spannend moment en ik ben benieuwd naar de reacties van de bezoekers”, aldus nog Hilde Beel.

(Bart Crabbe/foto SB)