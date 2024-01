Het zesde werk van Billboard Series toont ‘The Caregivers’ van Laurie Charles

Billboard Series Budabrug is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte. Elke drie maanden toont een andere kunstenaar een werk. Uitzonderlijk is ‘The Caregivers’ van Laurie Charles nog tot 16 juni te zien aan de gevel van het pand op de hoek van de Fabriekskaai en de Overleiestraat, aan de Budabrug.

Via wisselende presentaties wil Billboard Series een duurzame en productieve dialoog opbouwen met de omliggende buurt en het stedelijke landschap. Billboard Series startte aan Dok Noord in Gent. Billboard Series Kortrijk is een samenwerking tussen artlead.net, 019 en Be-Part, Platform voor actuele kunst en werd gecureerd door Thomas Caron, binnen een scenografie van architect Olivier Goethals.

“Het werk herschrijft het verhaal van zelfstandige vrouwen die het patriarchaat marginaliseert en beschuldigt van hekserij” – curator Thomas Caron

Voor Billboard Series maakte Laurie Charles een schilderij waarin ze verschillende gravures, scènes, en perspectieven combineert. “Ze vertelt zo over het utopisch idee van een gesloten gemeenschap van vrouwen, maar ook over de historische positie van de vrouw, die – zeker buiten de stad – aangewezen was op zichzelf en de natuur om ziektes te overwinnen. Het werk herschrijft het verhaal van zelfstandige vrouwen die het patriarchaat marginaliseert en beschuldigt van hekserij. We zien vrouwen die zorgen en geneeskundig advies geven, altijd in relatie tot elkaar, niemand is alleen afgebeeld”, vertelt curator Thomas Caron.

Het herschrijven van de geschiedenis uit een vrouwelijk standpunt is een duidelijk terugkerend thema doorheen Charles haar werk. Daarnaast focust ze sterk op zorg voor elkaar. Het lichaam en hoe onze samenleving ermee omgaat staan centraal in haar werk. “Deze twee rode draden – een feministisch standpunt en een focus op zorg voor elkaar – komen samen in Laurie Charles haar meest recente werk. Dit bestaat uit herwerkingen van middeleeuwse gravures die de geschiedenis van de geneeskunde verbeelden. De kunstenaar behoudt in grote lijnen de composities, maar bevolkt de prenten met vrouwen en kleurt de scenes in met verleidelijke pastelkleuren.”