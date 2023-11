Het vijfde werk van Billboard Series toont ‘Frog Prince’ van Evelyn Taocheng Wang

Billboard Series Budabrug is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte. Elke drie maanden toont een andere kunstenaar een werk. Nog tot 26 december is ‘Frog Prince’ van Evelyn Taocheng Wang te zien aan de gevel van het pand op de hoek van de Fabriekskaai en de Overleiestraat.

Via wisselende presentaties wil Billboard Series een duurzame en productieve dialoog opbouwen met de omliggende buurt en het stedelijke landschap. De eerste reeks werken in Kortrijk focust op het kunstenaarsportret. Billboard Series startte aan Dok Noord in Gent. Billboard Series Kortrijk is een samenwerking tussen artlead.net, 019 en Be-Part, Platform voor actuele kunst en werd gecureerd door Thomas Caron, binnen een scenografie van architect Olivier Goethals.

“In haar werk bevraagt ze hoe onze identiteit bepaald wordt en hoe deze identiteit zich verhoudt tot ons lichaam” – curator Thomas Caron

De Chinese Evelyn Taocheng Wang (42) verbindt in haar werk persoonlijke herinneringen en fantasieën met grotere thema’s als identiteit, seksualiteit, etniciteit en gender. Ze onderzoekt deze thema’s via schilderkunst, video, installatie en performance. “De kern van haar praktijk heeft te maken met het idee dat het lichaam cultureel gezien relatief is, dat hoe een lichaam betekenis krijgt verschilt naargelang de tijd en plaats waarin het zich bevindt. In haar werk bevraagt ze hoe onze identiteit bepaald wordt en hoe deze identiteit zich verhoudt tot ons lichaam”, aldus Thomas Caron.

De Prinses en de Kikker

Frog Prince is ontstaan in kader van haar film ‘Three versions of change’. De film gaat over verhalen en mythologieën die in de loop der tijd in verschillende culturele contexten zijn geschreven, aangepast en herverteld. Wang heeft in de film bijzondere aandacht voor het sprookje van ‘De Prinses en de Kikker’. Er zijn verschillende versies van het verhaal, maar ze hebben allemaal te maken met transformatie. De focus ligt op de verschillende identiteiten die verbonden zijn met de lichamen terwijl deze van vorm veranderen. Doorheen drie verschillende versies van het verhaal ontspint het idee dat identiteit vloeibaar en aanpasbaar is.

De tekening op het billboard komt ook voor in deze film en toont de kunstenares die naast een kikker ligt en vertelt hoe zij haar kamer zou willen inrichten. Hierbij verwijst ze naar een traditie van de Chinese Ming-dynastie om lichte en donkere kamers met elkaar af te wisselen en te versieren met perziken en rijstkoekjes.