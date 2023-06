Het Kunstuur van Joost en Hans Bourlon loopt als een trein in Roeselare

Het Kunstuur in de vroegere Sint-Amandskerk in Roeselare heeft een veelbelovende start genomen. Gestart in maart mochten ze enkele weken geleden al de 5.000ste bezoeker verwelkomen. Ook tijdens de Batjes verwachten ze veel bezoekers en die krijgen er nog een geschenk bovenop.

In Het Kunstuur zien bezoekers een dertigtal topschilderijen uit de periode 1850-1950 in precies een uur tijd. Veel van die topwerken komen uit privécollecties. Die schilderijen worden van commentaar voorzien door bekende Vlamingen die als een hologram oplichten naast de werken. Passende muziek van Dirk Brossé begeleidt ieder werk. Een knap staaltje toptechnologie dat zorgt voor topentertainment maar daar is het Studio 100-verleden van de broers Joost en Hans Bourlon niet vreemd aan.

Televisiemaker Mark Uytterhoeven, zanger Stijn Meuris, ex-undercoveragent Martin Van Steenbrugge, acteurs Wim Opbouck en Jo De Meyere zijn maar enkele bekende Vlamingen die hun medewerking verlenen aan Het Kunstuur.

Enthousiast en positief

“We zijn zeer gelukkig dat Het Kunstuur in Roeselare zo’n succes kent”, vertelt initiatiefnemer Joost Bourlon.

“We waren realistisch genoeg om te beseffen dat het zeer moeilijk zou zijn om het succes van Het Kunstuur in Mechelen te evenaren, maar wat blijkt nu: we haalden de eerste negen weken in Roeselare telkens precies één bezoeker meer dan de eerste negen weken in Mechelen. Dat is prachtig. Bovendien zijn de commentaren van de bezoekers bijna unaniem positief. Hun enthousiasme is een echte opsteker. We horen heel vaak ‘mo vint toch, dat we dat in Roeselare kunnen zien’. Mooi toch?”

“De verwondering, de bewondering en het contentement over Het Kunstuur is echt een stuk sterker in Roeselare dan in Mechelen of Hasselt. Ook het feit dat er 80% nieuwe bezoekers naar Roeselare komen, die dus nog niet in Mechelen of Hasselt naar Het Kunstuur zijn geweest, toont aan dat we het doel hebben bereikt dat we voor ogen hadden. Het Kunstuur ook naar West-Vlaanderen brengen, was een goede beslissing en de keuze van Roeselare als gaststad bleek een schot in de roos te zijn.”

Mooi souvenir

“Deze zomer zullen we ook een actieve campagne op het getouw zetten om Het Kunstuur Roeselare nog meer bekendheid te geven. Er komt publiciteit op de kusttram, er komen televisiespots op Focus-WTV, we werken mee aan de zomerzoektocht van het Davidsfonds en er komen eveneens publiciteitscampagnes in de geschreven pers.”

“Met de Batjes ben ik niet zo vertrouwd maar ik heb begrepen van mijn Roeselaarse vrienden dat de Batjes hét hoogtepunt zijn van ‘commerce vieren’ in Roeselare. En daar wil Het Kunstuur graag zijn steentje toe bijdragen. Elke bezoeker van Het Kunstuur tijdens de Batjes krijgt een mooie catalogus gratis mee naar huis na zijn bezoek aan ons evenement in de vroegere Sint-Amandskerk. Dat is een geschenk van tien euro en meteen een mooi souvenir aan Het Kunstuur.” (lacht)