Het Kunstuur lokt op amper enkele weken tijd al 5.000 bezoekers naar Roeselare

Enkele weken geleden werd in Roeselare de allereerste editie van Het Kunstuur geopend in de Sint-Amandskerk. Vandaag, vrijdag 12 mei, mochten ze al de 5.000ste bezoeker verwelkomen in aanwezigheid van burgemeester Kris Declercq.

De gelukkige heet Adinda Bisschop, komt toepasselijk uit Sint-Martens-Latem en bezoekt voor het eerst Het Kunstuur. Hans en Joost Bourlon, bezielers van Het Kunstuur: “We zijn erg dankbaar dat we zo veel bezoekers mogen verwelkomen. Het publiek heeft duidelijk de weg gevonden naar de Sint-Amandskerk: een mooie, unieke locatie voor Het Kunstuur.”

Het Kunstuur Roeselare stelt topwerken van Belgische schilders tentoon uit de periode 1850 – 1950. Deze zijn zelden of nooit in West-Vlaanderen getoond. De meeste waren te zien in de eerste twee tentoonstellingen van Het Kunstuur in Mechelen en in de eerste tentoonstelling van Het Kunstuur in Hasselt. Bekende Vlamingen vertellen verhalen bij de schilderijen en samen met de unieke belichting en de aangepaste muziek van Dirk Brossé, zorgt dat voor een uur betoverende kunst in een unieke locatie, de Sint-Amandskerk in het centrum van Roeselare. De eerste tentoonstelling loopt van 21 maart 2023 tot 5 november 2023.