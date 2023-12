Hervé Martijn exposeert in Galerie Lloyd

Hervé Martijn (62) toont in zijn recent werk in Galerie Lloyd in de Vlaanderenstraat 76 wat we graag verbergen: verdriet, angst, schaamte, maar ook drift, begeerte… Introspectie vormt de kern van zijn beeldtaal die plastisch vertaald is naar intimistische schilderijen. Zijn figuren tonen hun diepere ‘ik’, maar houden ons steeds weer ook op afstand. Typerend zijn de theatrale ensceneringen en een sterke clair-obscurwerking. De gelaagdheid van het schilderkundige en inhoudelijke gaan hand in hand. “Ik had geen plastisch doel. Ik liet me meedobberen op de toevalligheden die ik in mijn schilderkunstige opbouw tegenkwam.” Nog tot 30 december. Op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. (ML)