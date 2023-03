‘Herinner je’ je die kunst met CWRM-beeldjes?

Sinds een viertal weken zijn 21 kunstenaars in Wevelgem aan het zagen, schaven en kloppen om hun CWRM-kunstwerk vorm te geven. De beeldjes die eerder het ‘Coming World Remember Me’-kunstwerk vormden in de Palingbeek en later op een afvalcontainer werden teruggevonden, worden verwerkt in nieuwe kunstwerken onder het thema ‘Herinner je?’.

In het oude zwembad heerst een sfeervolle bedrijvigheid. In de vroegere bar, op het binnenplein, in de vroegere burelen en kleedkamers, overal hoor je kloppen en kappen. Een enkele kettingzaag doorklieft het ritmisch geluid van de hamers. Een tiental personen zijn voor een groot blok hout, soms een halve boomstam, geconcentreerd aan het werk. Zij hebben zich ingeschreven in een workshop waar ze met behulp van resthout vorm geven aan de CWRM-beeldjes die werden achtergelaten op het containerpark in Gullegem. “Het thema is ‘Herinner je?’ zegt Kris Vandenberghe die de workshop leidt. Voor de meeste deelnemers is het de eerste ervaring om hout te bewerken.”

Kris wandelt tussen de kunstwerken door en geeft advies. Na vier weken weten de kunstenaars al waar ze naar toe willen. Olivia Van Buggenhout uit Menen had al eerder een workshop gevolgd bij Kris. “Toen ik erover hoorde, heb ik mij onmiddellijk ingeschreven”, vertelt ze. “Ik maak een reuze ei waarbij dit ene CWRM-beeldje een plaats krijgt. Een beetje zoals in de Palingbeek, maar ik geef er wel mijn eigen invulling aan.”

Wilde klaproos

Griet Deconinck uit Gullegem hoorde dan weer op Radio 2 van het initiatief. “Mijn werk heeft ook een link met de oorlog”, zegt Griet. “Het symbool van de oorlog is de papaver, de wilde klaproos. De bedoeling is om uit dit blok hout de knop te maken waaruit die bloem groeit. Als het zover is, dan krijgt het een mooie plaats in de tuin.”

Er is nog heel wat werk aan de winkel vooraleer de stukken esdoorn, wilg of hazelaar hun nieuwe vorm zullen gekregen hebben. Het wordt uitkijken naar de tentoonstelling op 20 mei. (Stefaan Lernout)