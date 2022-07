Herdenkingskunstenaar Jan Fieuw wil Steenakkermolen in Langemark-Poelkapelle opwaarderen tot bezoekerscentrum

Herdenkingskunstenaar Jan Fieuw wil van de molenaarswoning naast de Steenakkermolen in Sint-Juliaan een soort bezoekerscentrum maken in de vorm van Hooge Crater, HilL60 en Hill62. De site krijgt de naam ‘Marine View’, een naam die de Britten gebruikten voor de locatie.

Jan Fieuw (46) en zijn echtgenote Stefanie Ameel (42) kochten onlangs het huis en de bijhorende grond net naast de Steenakkermolen in Sint-Juliaan.

“In die korte tijd dat we hier bezig zijn, heb ik al heel wat talen horen spreken. Toeristen uit alle windstreken houden halt en beginnen een gesprekje. Velen vragen wat uitleg over de molen, anderen vragen of ze hier iets kunnen drinken. Ik help hen graag en vertel hen ondertussen een beetje over mijn eigen werk.”

Gekend

Fieuw is gekend van verschillende projecten rond de Eerste Wereldoorlog, waarvan Faces of War er een van is. De kunstenaar ging daarbij aan de slag met houten palen afkomstig van smalsporen die het landschap doorkruisten. Het werk bestaat in totaal uit 129 houten staken, evenveel als nationaliteiten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio meevochten.

Elke paal kreeg een gezichtje. Het werk was ondertussen al te bewonderen in Langemark-Poelkapelle, in het Memorial Museum Passchendale 1917, aan de IJzertoren in Diksmuide, op de vestingen in de buurt van de Menenpoort in Ieper en in het Franse Erin. Jan is ook de man achter ‘A Message in a Poppy’, waarbij hij met resten oorlogsmunitie een klaproos maakt als tastbaar aandenken aan een gesneuvelde militair.

Toevallig

Jan en Stefanie hadden nooit durven dromen dat ze ooit de hoeve in hun bezit zouden krijgen. De kunstenaar liep op een bepaald moment eerder toevallig de toenmalige eigenaar van het molenaarshuis tegen het lijf. “Ik raakte met die man aan de praat en ik vertelde hem dat ik wel op zoek was naar iets. Het gesprek was al lang uit mijn hoofd verdwenen tot er op een dag iemand bij ons thuis in Poelkapelle aanbelde.”

“Het bleek de oude boer te zijn die zich herinnerde wat ik hem toen had verteld. Hij vroeg of ik misschien geïnteresseerd zou zijn in een boerderij. Toen mijn vrouw en ik de plaats een bezoekje brachten, werden we meteen verliefd op de site. Na veel wikken en wegen besloten we de woning te kopen.”

Oorsprong

Het huis behoorde aanvankelijk bij de Steenakkermolen. Die molen, die ook de Dodenmolen wordt genoemd omwille van de vele gevechten die er tijdens WO I plaatsvonden, is eigendom van de provincie. De windmolen heeft zijn oorsprong in de eerste helft van de 15de eeuw. In 1914 ging de houten constructie volledig in vlammen op. Ene Jules Lievens-Standaert kocht de site in 1922 en plaatste er de Kruisbergmolen op die hij uit Pittem liet overbrengen.

Ondertussen vonden al enkele restauraties plaats aan de Steenakkermolen, een laatste in 2014-2015. De molenaarswoning werd bijna onmiddellijk na de oorlog opgetrokken, boven op het oorlogspuin. “Die mensen die hier kwamen wonen, wilden zo snel mogelijk alle ellende achter zich laten”, zegt Jan Fieuw. “Een gevolg is dat er nog heel wat oorlogsresten in de grond zitten, wat deze plek wel heel bijzonder maakt.”

De nieuwe eigenaars gaan de site de naam Marine View geven. “De Britten gebruikten die naam op hun oorlogskaarten, net zoals ze bijvoorbeeld de naam Pondfarm gaven aan de hier wat verder gelegen boerderij.”

Druk aan het werk

“Met de molen zelf hebben wij natuurlijk niets te maken, maar in nood wil ik er mensen wel een woordje uitleg over geven”, aldus Fieuw. Ondertussen is de kunstenaar al druk aan het werk in de hoeve met de bedoeling er zo vlug mogelijk te komen wonen.

“Gelukkig kan ik veel zelf doen. We vernieuwen waar nodig, maar houden rekening met de geschiedenis van het huis. Het zou totaal niet gepast zijn mochten we alles verbouwen tot een hypermodern iets. Er is hier in ieder geval plaats genoeg om mijn atelier in onder te brengen”, zegt Jan.

“Maar het zou fijn zijn mochten we het op toeristisch vlak wat kunnen uitspelen. We willen de locatie opwaarderen naar een bezoekerscentrum, te vergelijken met Hill 60, Hill 62 of Hooge Crater. Het is hier rustig en je hebt een fantastisch zicht op de omgeving. Er is heel wat mogelijk. We bevinden ons op onder meer het Steenakkermolenpad en er passeren wandelaars en fietsers.”

“Ook de Vredesroute loopt hier voorbij. Het zou fijn zijn mochten we wat medewerking krijgen van de gemeente Langemark-Poelkapelle en misschien ook van het In Flanders Fields Museum van Ieper.”

Mochten er mensen zijn die nog oude foto’s, postkaarten of info hebben over de site, dan mogen ze die aan Jan bezorgen.