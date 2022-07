Helmut Newton Legacy: 300 iconische foto’s in Ravelingen

Helmut Newton maakte van mode- en reclamefotografie een bezielde kunst. Deze zomer is het Ravelingengebouw het decor voor zijn unieke expo ‘Legacy’: meer dan 300 iconische foto’s uit zijn legendarische oeuvre.

Je beleeft er een unieke wandeling van de fifties naar de nineties, met verrassende, soms provocatieve maar altijd krachtige beelden. Het verhaal van Helmut Newton (1920 – 2004) bestrijkt vijf decennia fotografie van een pionier in de 20ste eeuw. Modemagazines Vogue en Elle merken hem op en zo belandt hij in het Parijs van de sixties en seventies.

Het mondaine Monte Carlo wordt zijn tweede uitvalsbasis in de jaren 80. Hij reist van daaruit de wereld rond voor shoots rond beroemde acteurs, modellen en merken zoals Chanel, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent en Swarovski. Hij wordt zo vanaf de jaren 90 – de zeventig voorbij – één van de eerste modefotografen wiens artistieke talent te zien is in galerieën, musea en fotoboeken. In 2020 zou Helmut Newton 100 jaar zijn geworden. ‘Legacy’ loopt tot 25 september.