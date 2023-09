Heel wat nieuwsgierigen vinden de weg naar nieuwe editie van het gratis kunstenfestival Splinters

Vandaag vindt op Hoeve Vandewalle te Kuurne een nieuwe editie plaats van het gratis kunstenfestival Splinters. Gans de dag kunnen nieuwsgierigen er heen om met een artistieke blik te bekijken op de zin en onzin van het leven.

Op de binnenkoer zorgt een DJ voor de muzikale omlijsting en kunnen geïnteresseerden het speciaal voor de gelegenheid gebrouwde bier SAISON SPLINTERS! proeven. Zaterdagmorgen werd het kunstenfestival op gang getrokken met een rave party voorzien van brunch. In de namiddag kon het publiek dan weer genieten van onder meer het optreden van het Rotbeest-collectief dat heel wat nieuwsgierigen lokte. Ook de beschikbare zitplaatsen op de vertelzolder waren snel ingenomen gezien enkele gepassioneerde vertellers hun verhaal kwamen doen over onder meer de Pfaffs, de halsbandparkiet, rozijnenbrood en de zoektocht naar de perfecte wandelstok. Sommige spreekbeurten waren zelfs zo populair dat er besloten werd ook nog een tweede vertelmoment van te geven.

Even opvallend als de optredens waren de twee onthaalstewards die de bezoekers wegwijs maakte op het festival. Hun kledij was een ontwerp van KASK-studente Charlotte Callens uit Kortrijk die momenteel de masteropleiding mode-ontwerp volgt te Gent. “Toen ik de vraag kreeg van vzw Can’Art om de kledij te ontwerpen van hun twee onthaalmedewerkers ben ik vrij snel tot dit ontwerp gekomen”, vertelt Charlotte die zich sterk verbonden voelt met Kuurne gezien haar oma van vaders kant, Emilienne Dewaele, jaren lang een kruidenierswinkel uitbaatte op het marktplein van Kuurne.

“Het DNA van ontwerpen van kledij heb ik echter meegekregen via de oma van mijn moeders kant gezien zij een textielwinkel had en ook heel wat kledij heeft ontworpen en gestikt. Na 15 jaar kleuterleidster te zijn geweest gooi ik het dus vanaf heden over een andere boeg. Creatief bezig zijn is daarbij mijn hoofddoel waarbij de slogan ‘niet peizen maar gewoon doen’ nooit niet ver weg is. Voor het ontwerp van de onthaalmedewerkers van Splinters probeerde ik twee soorten stewards te verenigen in een ontwerp. Zo zie je toetsen in de kledij van stewards in het verkeer en de meer chiquere business stewards. Gelukkig kreeg ik van de organisatie het blinde vertrouwen, zodat ik zelf alles kon bepalen.”

Splinters wordt deze avond afgesloten met onder meer een optreden van The Glücks en Justin Gingerlake & Hannah Montana.