Heb je de boomkunstwerken van Jeroen al gespot in Poperinge?: “Geen enkele gezonde boom sneuvelt”

Aandachtige wandelaars hebben de boomkunstwerken in Poperinge wellicht al gespot. Het zijn creaties van Jeroen Leplae uit Langemark. Momenteel kan je nieuwe werken ontdekken in het Tjoekebos, het speelbos vlak naast de Vleterbeek.

“Twee jaar geleden doken de eerste figuurtjes op langs de Quintenswandeling in Poperinge. De werkjes werden gecreëerd uit stukken boomstam”, legt Jeroen Leplae (38), werkbegeleider Individueel maatwerk in Poperinge uit. Zelf woont hij in Langemark. “Vroeger werden dode bomen geveld tot aan de grond, maar dat was gevaarlijk voor wandelaars, fietsers, tijdens het maaien… De keuze werd toen gemaakt om voor de veiligheid de bomen hoger te vellen. Er werd overlegd met de dienst toerisme wat er kon gerealiseerd worden met de resterende stukken boomstam. De boomkunstwerken waren een idee van de voormalige chef groendienst Anthony Devinck. Het werd een creatieve oplossing voor een probleem.”

Opwaardering

Jeroen werkt ondertussen al zeven jaar voor stad Poperinge en is heel vaak aan het werk in de natuur. “Van opleiding ben ik houtbewerker. Thuis ga ik ook creatief aan de slag en maak ik bijvoorbeeld lampen. Het maken van de boomkunstwerken is een echte uitlaatklep voor mij. De werkjes zijn een leuke verrassing voor wandelaars, en ook kinderen vinden het altijd leuk om tijdens het wandelen op zoek te gaan naar iets bijzonders”, legt Jeroen uit.

(lees verder onder de foto)

Aandachtige wandelaars hebben de boomkunstwerken van Jeroen Leplae wellicht al gespot. © LBR

“Mijn taak als werkbegeleider bestaat erin om mensen die in een arbeidstraject zitten, te begeleiden en te ondersteunen naar werk. Ze kunnen maximaal vijf jaar het traject volgen. We staan onder andere in voor de ondersteuning van het buurthuis van de Bellewijk, het onderhoud van het openbaar groen in de Bellewijk en het wandelpad van de Quintenswandeling. Enkele maanden geleden zijn we ook aan de slag gegaan in het Tjoekebos waar het speelbos een mooie opwaardering krijgt door onze ploeg.”

Speelbos

In de Quintenswandeling vind je zes figuren uit boomstammen terug, maar ook op andere plekken in de Hoppestad vind je zijn creaties. “Mijn eerste beeld was een superheld langs de Vroonhofsite en dat was lange tijd mijn favoriet. Dat is een hoofdje. Sinds kort is mijn favoriete beeld een klein uiltje in het Tjoekebos. Het speelbos ondergaat daar momenteel een opwaardering. Het speelbos wordt toegankelijker en veiliger gemaakt. Er zijn veel boomstammen die ik nog onder handen kan nemen. Nu zal ik meer diertjes uitwerken, want dat past beter bij het speelbos.”

Vooraf weet Jeroen niet welke figuren hij tot leven laat komen. “Voor ik begin bekijk ik de boomstam goed om te zien in welke staat de boom is. We werken uitsluiten enkel met zieke of dode bomen. Er sneuvelen geen gezonde bomen om boomkunstwerkjes te maken. Bij het maken van de figuurtjes ga ik vooral af op mijn gevoel, maar ook de interactie met mensen zorgt ervoor dat het figuurtjes misschien anders wordt dan wat ik in gedachten heb. Mensen zijn enthousiast over de beeldjes en dat motiveert ook om verder te doen. De werkjes worden niet behandeld om ze te bewaren, dus binnen zo’n twintig jaar zullen ze helemaal verdwenen zijn.”

(lees verder onder de foto)

Aandachtige wandelaars hebben de boomkunstwerken van Jeroen Leplae wellicht al gespot. © LBR

Zoektocht

Ondertussen heeft Jeroen het maken van de figuurtjes vlot in de vingers en wordt een creatie werkelijkheid in een uur. “Dat is voor een klein beeldje, voor een groot beeld kan het wel eens zo’n zeven uur duren. In het begin werkte ik met een ‘carving’ kettingzaag en slijpschijf. Voor de beeldjes in het Tjoekebos komt er meer handwerk bij kijken, en werk ik met hamer en beitel”, legt Jeroen uit. “De beeldjes ontstaan wanneer ik er tijd voor heb. Er is geen vaste planning. Een vaste agenda bestaat er niet voor, maar in het Tjoekebos komen er sowieso nog beeldjes bij. Misschien koppelen we er in de toekomst een zoektocht of wandeling aan, maar dat moeten we nog verder bekijken.