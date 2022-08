Hartstochtelijke verbinding door Ann Deman in museum Gevaert-Minne: “Via beelden eenheid creëren”

In een gepolariseerde wereld overstijgt één taal de tegenstellingen en dat is de taal van de kunst. Dat Ann Deman deze taal ten volle beheerst wordt duidelijk voor wie haar tentoonstelling ‘Beeldende kracht van verbinding’ in het museum Gevaert-Minne te Sint-Martens-Latem bezoekt die 14 augustus van start ging.

Ann Deman haar beelden nodigen ons uit om er naar te kijken en tegelijk naar onszelf. “Waar in onze gepolariseerde wereld tegenstellingen op de spits worden gedreven en de samenleving verdeeld raakt, streef ik ernaar om via mijn beelden eenheid te creëren”, vertelt Ann Deman (53), die onder andere Beeldende Vormgeving in de kunstacademie te Kortrijk volgde.” Vanuit haar passie voor het creatief bezig zijn, nodigt haar werk uit om die eenheid te ervaren vanuit een meditatieve insteek.

Ann Deman haar bijzonder sterke installatie ‘Journey’ in de schaapsstal van het museum laat niemand onberoerd en roept zelfs bij iedere toeschouwer eigen levenservaringen op. De 54 unieke foetussen uit porselein hebben elk hun fragiele bloemen én wonden die de toeschouwer herinneren aan zowel de schoonheid in het leven als eigen kwetsuren. Om aan te geven dat net ook deze littekens onze eigenheid uitmaken bewerkte Ann de breuklijnen met bladgoud. “In een therapeutisch centrum in Zuid-Afrika liet ik een van mijn foetussen achter”, vertelt Ann. “Een vrouw die het beeld vasthield, voelde opnieuw hoe het was om haar kind vast te houden dat ze kwijt was geraakt door haar verslaving. Via het beeld kunnen barrières wegvallen waardoor er op een authentieke manier een verbinding kan ontstaan naar binnen toe.”

Verbinding

De installatie ‘Connected’ gaat verder op het thema verbondenheid. Strak gepolierde beelden duiden dat de wereld onze spiegel is en wij de weerspiegeling zijn van de wereld. Spierwitte en strak gepolierde bronzen beelden fungeren als evenbeeld van het streven en de openbaring van de verstilling waar we allen op zoek naar zijn.De alom gerespecteerde cultuurfunctionaris Piet Boyens becommentarieerde een van haar beelden in de George Minne-zaal als dat het zo in een galerij zou kunnen staan als een beeld van Brâncusi. Ann Deman maakt de toeschouwer letterlijk deel van haar beelden gezien de reflectie van de omstaander in het gepolierde brons. Het kleurt het beeld mee in, welke positie deze persoon ook inneemt.

Ann Deman. © GV

Via de witte beelden ontstaat er verstilling. “De verstilling is de werkelijke verbinding, zoals je kan bekomen met meditatie”, spreekt Ann uit eigen ervaring. “Hierdoor kan je een kosmische energie ervaren waardoor je in de verstilling tegelijkertijd alles en het niets ervaart.”

Hartstocht

Het intuïtief scheppen vanuit verbondenheid geven Ann Deman haar beelden hartstocht. Haar meest gekende werken Moeder Aarde I en II zijn een typische uitdrukking van deze energie, gedrevenheid en verbondenheid met de aarde. Haar pad als kunstenaar is atypisch en ze koos niet voor meest evidente weg. De meeste kunstenaars evolueren van kleine naar grote werken, maar Ann realiseerde als startende kunstenaar in 2004 haar eerste imposante beeld Moeder Aarde dat nu aan de oevers van de Leie het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem opfleurt. “Terwijl het thema verbinding in deze expositie de hoofdrol speelt, inspireert het thema levenskracht mijn nieuw werk”, besluit Ann Deman.