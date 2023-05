Hans Soenen is met ‘Landscapes of Water and Wood’ toe aan zijn 21ste expo: “Opgenomen in brochure van koningshuis”

Kunstenaar Hans Soenen exposeert nog tot 17 juni een reeks abstracte acrylverfschilderijen in de nieuwe Kortrijkse galerij in de Sionstraat 50. Voor zijn 21ste tentoonstelling roepen de werken de illusie op van hout en water. Hij werd ook uitgenodigd bij de koning in Laken.

Soenen kiest in deze reeks voor een vierkant of panoramisch formaat. “Zo komen de abstracte landschappen van hout- en waterstructuren het best tot hun recht” Zijn werken zijn te koop en vallen binnen de prijscategorie van 4.000 tot 7.000 euro.

Op bezoek bij koning

Bij het grote publiek is Soenen vooral bekend om zijn ‘Lakense Suite’; een reeks van twee decennia terug met zo’n 160 aquarellen en tekeningen van de Koninklijke Serres van Laken. Soenen kreeg vier jaar lang het privilege om exclusief de serres in beeld te brengen. Op 13 mei vierde het vorstenpaar het tienjarig koningschap. De kunstenaar werd uitgenodigd voor de feestelijke dag op het koninklijk domein van Laken met diverse activiteiten.

“We maakten een wandeling samen met de genodigden van de tien provincies doorheen de prachtige tuinen en serres en ontmoetten er het Koninklijk vorstenpaar. Het was mij een grote eer opgenomen te worden in de door het koningshuis uitgegeven feestbrochure met het schilderij ‘Dorische collonades in de Winteruin’, een werk uit de ‘Lakense Suite’.”