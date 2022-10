Hans maakt zich verstaanbaar via schilderwerken na hersentumor: “Via mijn schilderijen zeg ik wat ik wil zeggen”

Hans De Smet is 50 jaar en heeft een motorische beperking: het gevolg van een hersentumor op zijn 19de. Via kunst probeert hij een rol van betekenis te vervullen binnen de maatschappij. “Het is voor mij een vorm van communicatie. Zo maak ik mij verstaanbaar”, klinkt het. Zijn werken zijn nog tot 31 oktober te zien in Galerij Amigo in Oostende.

Hans komt uit Ninove en keek als tiener uit naar zijn eigen beloftevolle toekomst. Tot hij op amper 19-jarige leeftijd een verschrikkelijke diagnose kreeg: een hersentumor. Zijn wereld stortte in en zou voorgoed veranderen, maar hij leefde. Hans wil niet heel veel kwijt over die nare periode, maar wat hij wel kwijt wil is zijn creativiteit. Dat doet hij met het schilderen. Zijn stijl kan je het best omschrijven als poëtisch realisme. “Ik maak meestal gebruik van poëtische beelden, die op mij of andere mensen van toepassing zijn”, zegt Hans daarover. Sinds vrijdag stelt hij zijn werken tentoon in galerij Amigo in de Wittenonnenstraat in Oostende.

Lot

“Die hersentumor heeft mijn leven overhoop gegooid”, vertelt Hans. “Ik heb lang diep gezeten, want ik had toekomstplannen. En nog heb ik het moeilijk bij momenten. Mijn leven had er totaal anders uit kunnen zien. Het lot besliste er anders over. Het lot is dan ook iets wat in een van mijn werken voorkomt. Alle werken die ik maak, hebben een vorm van betekenis. Ik probeer me verstaanbaar te maken op die manier. Voor mij is het een vorm van communicatie.”

Dat Hans zich op die manier verstaanbaar wil maken, heeft een reden. “Praten lukt mij niet meer zo goed”, vervolgt de man. “Al gaat het nu al beter dan vroeger. Toch verstaan mensen mij moeilijk. Via mijn schilderijen zeg ik wat ik wil zeggen. En als mensen ook nog eens beginnen na te denken bij mijn werk, dan is dat nog beter. Ik ben nu ondertussen 50 jaar en leef nu het leven dat ik leef. Ik heb er deels vrede mee. Of ik het anders had willen doen, los van die hersentumor? Ik heb geen glazen bol. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit zou gezien hebben. Ik weet wel dat ik klaar was om naar de universiteit te gaan, maar dat die plannen de kop werden ingedrukt.”

Beenhouwerij

Hans is al jaren goed bevriend met Lieve Arnout (72, eigenaar van galerij Amigo in Oostende. “Mijn vader had hier vroeger een beenhouwerij”, vertelt ze. “Later werd het een seizoenswinkel van kerst en carnaval, naar moederdag en Halloween. Ik heb het pand van papa overgenomen in 2017 en er een galerij van gemaakt. Hans en ik kennen elkaar al heel lang. Zijn werken spreken tot de verbeelding. Toen ik hem vroeg om hier tentoon te stellen, twijfelde hij geen seconde.”

Johan Vande Lanotte, nog een persoonlijke vriend van Hans, kwam de tentoonstelling onder ruime belangstelling openen. “Die man verdient het om zijn werken te kunnen tonen”, liet Vande Lanotte nog weten. Je vindt galerij Amigo in de Wittenonnenstraat 62 in Oostende. De galerij is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11 tot 18 uur.