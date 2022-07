Hans en Joost Bourlon brengen met Kunstuur prestigieuze kunstcollecties naar Sint-Amandskerk in Roeselare

De nieuwe invulling van de ontwijde Sint-Amandskerk op het De Coninckplein is bekend. Als derde vestiging van de prestigieuze kunstcollectie Kunstuur van de broers Bourlon heeft Roeselare er meteen een culturele én toeristische troef van formaat bij.

Hans en Joost Bourlon openen in januari de derde locatie van hun kunstproject Kunstuur (zie kader, red.). En dat die derde locatie in Roeselare zal zijn, is geen toeval. “Vooraleer wij ons ergens vestigen met Kunstuur moet er aan heel wat voorwaarden voldaan worden”, vertelt Joost Bourlon. Joost is al enkele keren in Roeselare geweest en heeft vaak vergaderd met burgemeester Kris Declercq en schepenen Nathalie Muylle en Mieke Vanbrussel over dit project. “Wanneer we de bezoekersaantallen bekeken van onze tentoonstellingen in Mechelen merkten we dat er drie procent van de bezoekers uit Limburg kwam en vijf procent uit West-Vlaanderen. Het lag voor de hand dat wij in beide provincies een locatie voor Kunstuur zochten. Dit jaar hebben we een tentoonstelling in Hasselt geopend en in januari 2023 komt er een tentoonstelling in Roeselare.”

Focus op Latemse Scholen

“De ontwijde Sint-Amandskerk is een prima locatie. Kunstuur moet in een gebouw met een historisch cachet worden getoond en alle ruimtes moeten op het gelijkvloers zijn. Bovendien moet de scenografie die wij voor ogen hebben, er mogelijk zijn. Kunstuur bestaat uit drie ruimtes: twee black boxes waar een dertigtal schilderijen worden getoond en een derde ruimte waar de grandeur van het gebouw tot uiting komt. Wij zetten heel sterk in op de belichting, op de verhaalvertelling van bekende en minder bekende mensen bij ieder werk en op de muziek van Dirk Brossé die steeds in functie staat van het schilderij en het bijhorende verhaal.”

Onder meer Bekende Vlaming Mark Uytterhoeven geeft commentaar bij een schilderij. © gf

“Het komt er op neer dat de bezoeker voor een schilderij komt te staan dat langzaam oplicht en dat er naast het schilderij een persoon wordt geprojecteerd die twintig seconden vertelt over dat werk. De verteller verdwijnt dan en de muziek en belichting worden opgevoerd zodat de bezoekers nog meer van dat werk kunnen genieten. De bezoekers krijgen aan de ingang een klapstoeltje mee als ze dat wensen.”

“Ik denk dat Roeselare iets dynamischer is dan Kortrijk” – Joost Bourlon

“Het is onze ambitie dat de kunstcollecties die we tonen voor meer dan de helft uit privé-collecties komen, aangevuld met werken van musea uit binnen- en buitenland. We focussen op de Latemse Scholen met bekende schilders zoals Albert Servaes, Valerius De Saedeleer en Permeke om er enkele te noemen. Hans en ik maken de selectie voor de tentoonstellingen en soms gebeurt de toekenning van een werk in een fractie van een seconde. De criteria? Het werk moet minimum 50×50 cm zijn, het moet de bezoeker meteen aanspreken en er moet een verhaal kunnen bij verteld worden. Bovendien hebben wij ons voorgenomen dat er in elke collectie minstens één vrouwelijke schilder moet zitten.”

“Nu zijn we volop bezig met de vijfde tentoonstelling in Mechelen voor te bereiden. In Hasselt tonen wij het beste van de eerste en tweede tentoonstelling van Mechelen met enkele nieuwe schilderijen. In Roeselare zullen we 80 procent van de collectie van Hasselt tonen, aangevuld met nieuwe schilderijen.”

De bezoekers krijgen tijdens een uur durende rondleiding tekst en uitleg bij de prachtige kunstwerken. © gf

“Ook heel belangrijk voor ons is de klik die er is met het stadsbestuur. Die was er onmiddellijk in Roeselare. Ik denk dat Roeselare veel dynamischer is dan bijvoorbeeld Kortrijk. Waarom wij niet op Brugge mikken? Omdat wij liever groot zijn in een kleinere stad waar meer ruimte en plaats is voor cultuur dan dat we moeten concurreren met andere musea.”

Tevreden stadsbestuur

“We zijn enorm tevreden dat Kunstuur onze stad heeft gekozen als derde locatie”, zegt burgemeester Kris Declercq. “We zijn al jaren bezig met de versterking van cultuur in onze stad en dat begint te renderen. Ik weet dat er in Roeselare ook heel wat kunstverzamelaars zijn en misschien zien we vanaf januari wel enkele van deze werken in de Sint-Amandskerk.”

“We zijn als stadsbestuur toch al een tijdje bezig met dit project en, zoals Joost al aangaf, de klik tussen ons was er meteen. Bovendien merken we dat Kunstuur heeft bewezen dat ze op een uitstekende manier kunstbeleving naar de mensen brengen. Voor Roeselare wordt dat zonder twijfel een meerwaarde. En zoals schepen Nathalie Muylle al aangaf, mikken we niet alleen op particulieren, maar zijn we overtuigd dat ook de Roeselaarse scholen een bezoek zullen plannen aan Kunstuur.”