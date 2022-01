Gudrun (48) fleurt de Grote Hulststraat op: “Schilderijtjes met een knipoog”

Wie in de Grote Hulststraat in Tielt voorbij de huizen loopt, kan achter het raam van een van de huizen kunstwerkjes spotten. De kleine schilderijtjes zijn van de hand van Gudrun Verstraete (48). “Het begon in corona met de berenjacht, dan de oproep om kunst in de ramen te zetten en uiteindelijk ben ik het blijven doen.”

Gudrun Verstraete werkt professioneel in de gezondheidszorg, is mama van vier en in haar schaarse vrije tijd heeft ze plezier gevonden in schilderen. “In mijn jonge jaren volgde ik al les aan de Kunstacademie, maar toen vond ik niet echt mijn passie. Vijftien jaar geleden trok ik opnieuw naar de academie, probeerde ik verschillende kunstvormen uit, en uiteindelijk vond ik in schilderen toch wel mijn ding.”

Varkensstaartje

Gudrun schildert met olieverf, liefst zo fotografisch mogelijk. “Dat mag je letterlijk nemen, want meestal vertrek ik vanuit een foto of een fotodetail, bijvoorbeeld uit de krant. Ik hou van foto’s die te maken hebben met mensen, foto’s met betekenis. Die mag iedereen dan op zijn eigen manier interpreteren. Bovendien steek ik graag een knipoog in mijn schilderijen, iets wat op de oorspronkelijke foto niet aanwezig was en wat ik grappig vind. Zo staat er een schilderijtje van een man in pak en das op zijn knieën. Ik voegde er een varkensstaartje aan toe, iets wat je op het eerste gezicht niet meteen zal zien.”

Oude kastdeurtjes

Intussen staan er een dertiental schilderijtjes aan het raam van Gudruns huis. “Soms wissel ik wel eens, of komen er nieuwe werkjes bij. De aanzet was de eerste lockdown, toen er een oproep was om beertjes in het raam te zetten. Later werd dat kunst en toen ben ik gestart met de kleine kunstwerkjes. Daar ben ik niet meer mee gestopt. Het is fijn dat mensen blijven staan om te kijken en even moeten lachen. Er is al genoeg somberheid in de wereld.”

Wat opvalt aan Gudruns schilderijtjes, is dat ze gemaakt worden op afvalhout. “Ik breng dat mee van mijn werk. De meest bijzondere werkjes zijn gemaakt op twee kastdeurtjes die van oude nachtkastjes werden afgehaald. Wie nog oude deurtjes heeft, ze zijn bij mij zeker welkom”, aldus Gudrun.

(LDW)