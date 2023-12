Grote, mileuvriendelijke Ensorbuste verwelkomt de treinreizigers in Oostende

Op donderdag 28 december kreeg Ensor ter ere van zijn herdenkingsjaar in zijn geboortestad Oostende een enorme buste uit natuurlijke materialen op het Doverplein voor het treinstation.

De creatie van kunstenaar Maxime Van Besien (30), alias Maximus Sculptor, uit De Haan kadert binnen de evenementen van het stadsfestival naar aanleiding van het herdenken van Ensors dood in 1949, nu 75 jaar geleden.

Het kunstwerk opgetrokken uit hooi, stro en riet is vier meter hoog, twee meter diep en zes meter breed en daarmee meteen het grootste beeld in natuurlijke grondstoffen in ons land. Mike Vanbelleghem, van Passion4Wood, stond mee in voor de concrete uitvoering.

Negen maanden lang zal Oostendes grootste kunstschilder op dit stationsplein iedere arriverende of vertrekkende reiziger verwelkomen of uitzwaaien: Oostendenaars, toeristen en bezoekers die komen genieten van een van de vele activiteiten van het Ensoriaans stadsfestival maar ook de toevallige passanten.

Professioneel beeldhouwer

De onthulling van het beeld werd een heus volksfeest waarop de bonte brassband ‘Orchestre International du Vetex’ voor de muziek zal zorgen. Dit gezelschap bestaat uit muzikanten uit België, Frankrijk en de Balkan. Maxime Van Besien is houtbewerker en restaurateur van opleiding maar is nu al een aantal jaar professioneel beeldhouwer en net terug van Zweden waar hij een kamer mocht ontwerpen en sculpteren voor het befaamde IJshotel. Een unieke ervaring, zo omschrijft hij het zelf: “Volgend jaar wil ik weer deelnemen. Ik heb de smaak te pakken.”

De sculptuur is te catalogeren onder landschapskunst en bestaat uit een houtskelet omwikkeld met diverse lagen hooi en kippendraad. Origineel stamt dit soort traditionele landschapskunst uit Mexico en China. Iets wat later in Frankrijk werd opgepikt, waar elke zomer wedstrijden worden georganiseerd voor dergelijke hooisculpturen. Meer info over Maxime en zijn werk op www.maximus-sculptor.com. (ML)