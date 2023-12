Grote Ensorportretten duiken op in het straatbeeld: Street art-collectief Puncheur portretteert James Ensor

In aanloop naar het Ensorjaar, dat op 16 december van start gaat in Oostende, onthult het gerenommeerde street art-collectief Puncheur een reeks opvallende kunstwerken in enkele ‘James Ensorstraten’ verspreid over Vlaanderen. Met deze actie maakt Oostende zich op voor het stadsfestival ENSOR2024 naar aanleiding van het 75-jarig overlijden van de Oostendse kunstschilder.

Het kunstwerk, een imposante 3×3 meter grote creatie, geïnspireerd op Ensors meesterwerk ‘Het Zelfportret met Bloemenhoed’ siert niet alleen de Vlaanderenstraat te Oostende, vlakbij Het James Ensorhuis, maar is ook te bewonderen in de James Ensorstraat in Roeselare en de James Ensorlaan in Ichtegem. Puncheur, beroemd om zijn opmerkelijke wielrennersportretten, verrast heel wat voorbijgangers met dit staaltje street art, waarbij het beeld van James Ensor op de grond tot leven komt.

“De kunstenaars van Puncheur staan bekend om hun prachtige portretten van wielrenners op asfalt. We zijn enorm vereerd dat ze in Oostende hun signatuur achterlaten. Puncheur zet onze James Ensor letterlijk in de verf. In Vlaanderen heb je 15 straatnamen gebaseerd op James Ensor en je vindt ook in Roeselare en Ichtegem de beeltenis van zijn zelfportret terug. Heel Vlaanderen kan op deze manier zijn trots tonen voor onze Oostendse kunstenaar”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Deze actie is een teaser voor het stadsfestival Ensor2024 dat komende weekend start. Het idee werd bedacht door Lieven Neirinck, die tijdens het Ensorjaar optreed als S’Ensor. Tijdens dit stadsfestival staan er 7 grote expo’s op de planning en meer dan 100 activiteiten. Voor het volledige programma: www.ensorstad.be