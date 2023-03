Grootste street art-festival The Crystal Ship breidt uit met dertien nieuwe muren

Van 31 maart tot 8 april organiseert toerisme Oostende, in samenwerking met All About Things, de achtste editie van The Crystal Ship. Dit jaar zakken zo’n vijftien nationale en internationale street artists af naar het succesvolle kunstenfestival, onder wie ook enkele legendes als Hera (D), MoMo (US) en Jaune (B). Op 8 april worden alle werken officieel voorgesteld aan het publiek en worden ze ook opgenomen in het vast parcours met ruim zestig grote en meer dan honderd kleinere werken.

Het kunstenfestival The Crystal Ship vindt jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale street artists creëren er kunstinstallaties en muurschilderingen met de stad als canvas. De nieuwe creaties worden telkens toegevoegd aan de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een (gratis) kunstenparcours doorheen de stad – constant in evolutie.

Jaune

“Sinds de start van The Crystal Ship hebben al meer dan een miljoen bezoekers de wandeling en fietsroute gevolgd om deze unieke werken te bezichtigen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Vandaag is het nog steeds de meest gestelde vraag aan de balie van Toerisme Oostende. The Crystal Ship is zonder twijfel het toegankelijkste openluchtmuseum, waarvan de collectie jaarlijks aangevuld wordt. Nieuw dit jaar zijn de uitwisselingen met Kaapstad (Zuid-Afrika) en Banjul (Gambia), zusterstad van Oostende.”

Jaune, bekend van zijn vuilnismannetjes, is kind aan huis op het Oostends kunstenfestival. Al sinds de eerste editie is de Brusselse street artist erbij. Op zaterdag 1 april opent de eerste Belgische overzichtstentoonstelling met werk van Jaune dan ook in Oostende. Fans kunnen in de Christinastraat terecht voor meer dan tweehonderd unieke werken. Voor één keer dus niet op gevels en muren, maar in een pop-upgalerie die tot de nok gevuld wordt met op hout gestencilde en op maat gezaagde mannetjes. Daarnaast zal de kunstenaar enkele nieuwe muurschilderingen aanbrengen in Oostende – inschrijven op visitoostende.be/mijnmuur is dus een must voor alle fans.

Banjul en Kaapstad

Nieuw dit jaar zijn de uitwisselingen met Banjul (Gambia) en Kaapstad (Zuid-Afrika). Elk jaar zal er een street artist uit beide steden naar Oostende komen, en dit jaar zijn dat Moulaye Sarr en Elléna Lourens. Moulaye Sarr is afkomstig uit Banjul, de hoofdstad van Gambia én zusterstad van Oostende. Het lag voor de hand om de uitwisseling met hem op gang te trappen – Sarr is een spraakmakende schilder die traditionele Afrikaanse patronen terugbrengt tot de essentie. Zijn werk is bijzonder kleurrijk en vaak ook behoorlijk abstract, en het kan dus haast niet anders of hij ‘tekent’ op The Crystal Ship voor een aparte, eigengereide en verrassende mural.

Poëtische murals

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad vindt eveneens een street art-festival plaats waarmee The Crystal Ship een uitwisseling op poten heeft gezet. Elléna Lourens neemt dit jaar de honneurs waar voor haar land – een jonge kunstenaar wiens vrij opzienbarend werk breekt met de eerder drukke, bonte street art-traditie. Lourens maakt lichte, poëtische murals met zo weinig mogelijk lijnen en kleuren, en ze zorgt daarmee voor onvervalste rustpunten in de stad.

“We zijn intussen zeven jaar aan de slag in Oostende met The Crystal Ship. Het is een fantastische rollercoaster en elke editie kleurt de stad verder in. We zijn blij dat we dit jaar opnieuw een editie kunnen doen rond de Paasvakantie. De samenwerking met Banjul en Kaapstad tonen bovendien aan dat The Crystal Ship intussen uitgegroeid is tot een vaste waarde in de internationale street art”, zegt Bjørn Van Poucke, curator van het festival.