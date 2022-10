Grootse expo in Gouden Kapel zet tien kunstenaars in de kijker

Van 22 tot en met 31 oktober vindt opnieuw een grootse expo plaats in Izegem. “Aan de zevende editie van het evenement Iz’Art nemen tien kunstenaars deel”, zegt voorzitter van de Werkgroep Beeldende Kunst Kichou Lycke.

“De kunstenaars Jan Devoldere, Myriam Leenknecht, Antoon Mistiaen, Marleen Moerman, Karlos Vansteenkiste, Gina Vanwalleghem, Johny Verfaillie, Lieve Verkarre, Marie-Christine Verslype en Roos Waelkens stellen tentoon in de Gouden Kapel in de Gentsestraat”, verduidelijkt de voorzitter. “Tijdens de expo kan je niet alleen schilderijen, letterkappen en aquarellen, maar ook tekeningen, keramiek en beeldhouwwerk bewonderen. Een brede waaier van kunstwerken waar elke bezoeker zijn of haar gading kan vinden.”

In iedere Italiaanse stad zou de Gouden Kapel dagelijks honderden bezoekers lokken

“Ook de unieke locatie is een buitenkans voor de kunstliefhebber. De Gouden Kapel van het voormalige klooster in de Gentsestraat is ongezien prachtig. Zo een kapel zou in iedere Italiaanse stad dagelijks honderden bezoekers lokken. Kunst combineren met een locatie die tot de verbeelding spreekt, blijkt versterkend te werken. In 1839 werd de Gouden Kapel gewijd, maar later werd ze uitgebreid en versierd en in 1846 opnieuw gewijd. Het resultaat is een grote barokkapel met een rijke plafond- en muurbekleding en een monumentaal barokaltaar”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.

“Zowel in 2020 met Open Monumentendag als dit voorjaar kwamen heel wat bezoekers langs om de verborgen erfgoedparel te bekijken. Deze expo biedt alvast opnieuw de kans om als kunstliefhebber twee vliegen in één klap te slaan en daarvoor hoef je dus niet naar Italië te trekken.”

De tentoonstelling in de Gouden Kapel met toegang via de Gentsestraat 31 kan van 22 tot en met 31 oktober elke dag van 14 tot 18 uur gratis bezocht worden.