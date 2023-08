Groot kunstproject ‘Pirate Pavilion’ zes weken lang in park Baron Casier

Sinds dit weekend pronkt er een piratenpaviljoen in het Waregemse stadspark. Het kunstproject van Be-Part heeft een oppervlakte van 144 vierkante meter en moet een ontmoetingsplek worden waar kunstenaars en publiek in dialoog kunnen gaan. Zes zaterdagen lang worden er in Pirate Pvavilion diverse activiteiten georganiseerd.

“Na jaren in de veilige en besloten omgeving van tentoonstellingsruimtes gewerkt te hebben, neemt kunstplatform Be-Part nu ook de publieke ruimte in”, vertelt Roxane Baeyens. “In het park Baron Casier werd een paviljoen geconstrueerd. Het is een autonoom bouwwerk van 144,4 vierkante meter groot, maar vooral een interdisciplinair laboratorium, een ontmoetingsplek waar kunstenaars en publiek in dialoog gaan, een plek voor discussie, debat en verwondering.”

Achttien schildersdoeken

Voor het paviljoen ging Be-Part in zee met beeldend kunstenaar Nico Dockx, architecte Caroline Voet en realisatiestudio Zuidervaart. Het zeil dat het dak vormt, wordt gedragen door vier steunberen en 25 ranke stalen kolommen van bijna zes meter hoog. Tussen de kolommen hangen achttien schildersdoeken van het Waregemse bedrijf Claessens Canvas.

Piratenvlag

“Het paviljoen kreeg de naam Pirate Pavilion en ‘vaart’ aldus op een symbolische wijze de stad binnen, ‘entert’ en neemt de publieke ruimte in. Het is een plek die beschutting biedt en niet enkel de piratenvlag maar ook de notie van democratie hoog in mast draagt.”

Nog tot en met 30 september worden er elke zaterdag verschillende activiteiten georganiseerd. De Roemeense beeldende kunstenaars Dan Perjovschi en George Roşu beten zaterdag de spits af. “Muzikant Dennis Tyfus stelde een muziekprogramma samen. Caroline Voet deed hetzelfde voor architectuur. SMAK-directeur Philippe Van Cauteren gaat in gesprek met de Nederlandse kunstenaar en schrijver Louwrien Wijers.”

Volksfeest

“Chef-kok Seppe Nobels en Instroom Academy organiseren een volksfeest. En op de finissage gaat huidig directeur-generaal van de Fondation Cartier Chris Dercon in gesprek met Nico Dockx”, besluit Baeyens. Samen met vzw Mooss verzorgt Be-Part ook een reeks educatieve en creatieve workshops voor scholen en families en daarnaast ontplooien zo’n 25 Waregemse organisaties activiteiten in het paviljoen.”