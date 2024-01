Groepstentoonstelling Draad opent in Kortrijks textielmuseum Texture

Vanaf zaterdag 27 januari ontdek je de veelzijdigheid van textielkunst in museum Texture. De groepsexpo ‘Draad’ verzamelt verhalen van dertig kunstenaars, in een intrigerende mix van technieken, materialen en interpretaties. “Draad, dat is een viering van de creatieve vrijheid van textiel”, zegt Ann Vanrolleghem.

Van 27 januari tot 18 februari onthult de tentoonstelling Draad de veelzijdigheid van textiel. “Dertig verhalen van evenveel kunstenaars(duo’s) verzameld in een expo, elk werk weeft een narratieve draad die je uitnodigt tot verwondering en dialoog. Zo vormt Draad een zoektocht naar identiteit en een visuele representatie van maatschappijkritische vraagstukken”, vertelt Axel Ronse. “In Texture weven we verhalen van verleden tot toekomst, verbinden we de rijke geschiedenis van de vlasindustrie met de hedendaagse creatieve geest.”

De groepstentoonstelling Draad is een nauwe samenwerking tussen het Kortrijkse museum Texture en Kunstwerkt, het aanspreekpunt voor iedereen die beeldende kunst maakt.