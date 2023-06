Groepsexpo ‘L’Origine du monde’ in House of Time

Collectief Lief organiseert op zondag 2 juli de expositie ‘L’Origine du monde’ in House of Time aan de Komvest in Brugge. De toegang is gratis, en iedereen is welkom van 10 tot 23.45 uur.

Mira Keygnaert en Julie Hurtecant zijn twee Brugse kunstenaars die samen Collectief Lief vormen. Julie volgde de opleiding grafisch ontwerp aan het KASK in Gent en is zopas afgestudeerd, Mira volgt er hetzelfde parcours, en heeft nog enkele jaren voor de boeg vooraleer af te zwaaien.

“Met Collectief Lief focussen we ons op diversiteit en willen we meer mensen met een gelaagde identiteit en achtergrond zien in de kunsten”, zeggen de twee. “Dit principe hanteren we in verschillende projecten. Zo draaien we ook diverse muziek samen. Dit project krijgt een Jong Ding subsidie van 1.500 euro. De uiteindelijke doelstelling van Collectief Lief is om instituten te bezetten om deze tijdelijk te transformeren in een veilige ruimte en deze zo ook permanent te veranderen.”

Ruimte voor kwetsbare jongeren

‘L’Origine du monde’ wil kansen en ruimte bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en anderzijds ook de Brugse jongeren in contact brengen met kunst en muziek die hier niet vaak aan bod komen. Aan de groepstentoonstelling nemen zeven jonge Brugse en Antwerpse kunstenaars deel met vooral beeldende kunst aangevuld met textiel- en woordkunst. Overdag is er ook openlucht dub-reggae en ’s avonds een afterparty.

“House of Time richt zich voornamelijk op kwetsbare jongeren in Brugge, vandaar de keuze voor deze locatie”, vult schepen van Jeugd Mathijs Goderis aan.

Voor wie zelf iets wil organiseren voor jongeren in Brugge, kan de Jeugddienst helpen bij een Jong Ding subsidieaanvraag.

Info: https://jeugddienstbrugge.be/organiseren. (CGRA)