Gratis workshops in Cultuurcentrum Het Perron op ‘Kunstendag voor Kinderen’

Op zondag 19 november is het Kunstendag voor Kinderen. Cultuurcentrum Het Perron zet die dag tussen 14 en 17 uur z’n deuren wagenwijd open voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun familie. Er valt ontzettend veel te beleven: van grasduinen in de nieuwe kunstenkasten tot je eigen kuntwerk creëren. Kleuren, knippen, krassen… Een dag vol kunst met de grote K van kinderen!

“Ik kan alleen maar toejuichen dat we ook onze jongste inwoners prikkelen om zich creatief uit te leven in ons cultuurcentrum. Via hun sterk familieaanbod brengen we kinderen laagdrempelig in contact met alle mogelijke vormen van kunst en cultuur”, zegt Valentijn Despeghel, schepen van Cultuur (Vooruit).

Kennismaken met kunst

Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen, een initiatief georganiseerd door het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het Perron werk hiervoor samen met Huis van het Kind en Speelpleinwerking Sporrewoan.

Gratis workshops

Kinderen tussen 3 en 12 kunnen deelnemen aan de workshops. Wat er zoal te beleven valt? In de workshop ‘Teken op je tas’ toveren 4- tot 12-jarigen saaie tassen om tot kunstige exemplaren. De warme choco daarna zal nog nooit zo heerlijk gesmaakt hebben. De jongsten (3-6 jaar) meren aan op kunsteilanden en maken er kennis met bekende kunstenaars.

In het Cultuurcafé van Het Perron kan je terecht voor een drankje. En je kan er ook smullen van pannenkoeken waarvan de opbrengst integraal naar De Warmste Week gaat. Deelname aan de Kunstendag voor Kinderen in Het Perron is gratis. Inschrijving is niet nodig. Je vindt alle info op www.hetperron.be/Kunstendag-voor-Kinderen