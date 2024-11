Graffitiproject frist muur van Jeugddienst Harelbeke op

De muur van de Jeugddienst springt meteen in het oog bij bezoekers van de Jeugddienst. De oprijlaan, het visitekaartje van de dienst, is dringend aan wat vernieuwing toe. De muur kreeg een graffitibord van graffiti-artiest David Duits. Bij dit project slaan de dienst communicatie, Arktos en de Jeugddienst de handen in elkaar.

David Deduytschaver – aka Davidduits – is geen onbekende in Harelbeke. Hij voerde als graffiti-artiest al verschillende opdrachten uit voor het lokaal bestuur. “David kreeg van ons carte blanche voor het ontwerp, maar kreeg ook heel wat insteken van de Harelbeekse jongeren, die aan de hand van een participatief stappenplan van in het begin betrokken werden bij het project. In de praktijk nemen de jongeren van Aktos het voortouw. Zij waren al eerder vragende partij om rond graffiti te werken. De oproep gebeurde in samenspraak met de Harelbeekse Jeugdraad en met succes”, zegt schepen van Jeugd David Vandekerckhove (Groen).

“De workshops waren duidelijk een succes”

Een aantal geëngageerde jongeren werkte met David Duits een concept uit. Ze kwamen samen tot een mooie schets gebaseerd op de zeventien SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigende Naties, waarin Harelbeke uitblinkt. Het concept werd gefinetuned door David.

Ook duurzaam

Tijdens de herfstvakantie ging het project in uitvoering. David en een aantal jongeren startten op 28 oktober en ze hoopten op begin november de laatste finishing touches aan te brengen. “De grote basis is er en het is zeer goed gelukt, de workshops waren duidelijk een succes. Ik moet het project nu enkel nog afwerken en in zijn definitieve vorm gieten”, aldus David Duits. “De Jeugddienst, Jeugdraad en Arktos zetten met dit project niet alleen een creatief proces, maar ook een goede samenwerking in de kijker.”

“We dragen niet alleen zichtbaarheid en toegankelijkheid hoog in het vaandel, maar ook duurzaamheid. We investeren ook in een duurzaam verhaal met kunst op verplaatsbare panelen. Door alles mobiel te maken, is er een mogelijkheid om de diverse panelen in de toekomst te verplaatsen en zo een andere plek op te kunnen fleuren”, luidt het bij Stad Harelbeke.