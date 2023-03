Golfmeisje toont de weg naar tentoonstelling van Sweetlove in Leffinge

Vanaf 8 april kan het grote publiek de eerste retrospectieve tentoonstelling van William Sweetlove in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge bezoeken. De kunstenaar drukt zijn opvallende stempel niet alleen binnen de muren van het imposante kerkgebouw. Op het rondpunt aan de Oostendelaan en het shoppingcenter in Middelkerke prijkt tot half september een felrode ‘Cloned Golf-girl with turtles’, één van Sweetloves meest opvallende kunstwerken.

Dit werk is ‘vintage’ Sweetlove. Opvallend, esthetisch en met een ferme ecologische boodschap. “Ja dat klopt”, vertelt de ondertussen 74-jarige kunstenaar. “Ecologie en hoe we als mens daar mee omgaan is eigenlijk de – uhum – rode draad door veel van mijn werken. Golf is een buitensport ‘pur sang’. Mensen slaan een balletje, lekker in de natuur, in de open lucht en in vaak fantastische parkomgevingen. Maar de grote ironie is dat die golfbanen vaak één en al kunstmatigheid zijn. Om de ‘greens’ frisgroen te houden, verbruiken ze enorme hoeveelheden pesticiden en water. Daarom is het belangrijkste element van dit werk niet het meisje, maar de verzameling schildpadden die zich vastklampen aan haar rokje. Schildpadden ondervinden wereldwijd nare gevolgen van ‘climate change’ en onze desastreuze impact op het ecosysteem.”

Bewust plastic gebruikt

De tentoonstelling heet officieel ‘No plastic in heaven’. Plastic is Sweetloves favoriete materiaal. Is dat niet een beetje dubbel? “Ik gebruik bewust plastic omwille van de ecologische boodschap. Ik maak deel uit van de ‘Cracking Art Group’, een groep kunstenaars die duurzame kunst maakt met weinig duurzame materialen. Een voordeel van plastic is dat ik ook relatief eenvoudig monumentale werken kan maken.”

Monumentaal betekent dus ook zwaar transportmateriaal? “Ja, maar daarvoor kan ik rekenen op de ‘boys’ van de dienst domein en gebouwen van Middelkerke. Dat zijn echte ‘kraks’. Je moet maar eens kijken hoe lieftallig ze mijn golfmeisje behandelen… alsof het hun eigen lief is”, lacht William Sweetlove.

Unieke neofossielen

De ‘Cloned Golf-girl with turtles’ staat nog tot half september op het rondpunt. Zij toont de weg naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge waar ‘No plastic in heaven’ loopt. Naast de kenmerkende en kleurrijke kunststofsculpturen kun je er ook fotomontages, assemblages en zijn unieke ‘neofossielen’ bewonderen. (PG)