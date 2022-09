‘Gluren bij Kunstenaars’ maakt zich op voor derde editie: “Dertig kunstenaars en zes locaties”

Op 15 en 16 oktober gaat op zes locaties in de Tieltse regio de derde editie van ‘Gluren bij Kunstenaars’ door, waarbij ook dit jaar kunstenaar Marc Vanhecke, zijn vrouw Nellie Defour en Carlos Laethem de grote trekkers zijn. Aan deze editie doen niet minder dan 30 kunstenaars mee.

“Vroeger nam Marc elk jaar deel aan het evenement Buren bij Kunstenaars dat over heel West-Vlaanderen doorging”, steekt Nellie Defour, de vrouw van Marc Vanhecke, van wal. “Toen begin 2020 besloten werd dit evenement stop te zetten, vonden we dit heel jammer, want het was voor veel kunstenaars een uitgelezen mogelijkheid om hun werk aan het grote publiek te tonen. Al vrij snel kregen Marc en ik dan ook het idee om dit, zij het in beperkte vorm, in onze eigen regio weer op te starten. Enkele collega-kunstenaars waren dit idee wel genegen en dus werd in oktober 2020 voor de eerste maal Gluren bij Kunstenaars georganiseerd. Bij de eerste editie namen zeven kunstenaars deel en hadden we een mooie opkomst, zodat al snel beslist werd het evenement opnieuw te organiseren. In 2021 werd het aantal deelnemende kunstenaars uitgebreid tot vijftien en werd het opnieuw een groot succes. We hebben dit jaar dan ook niet getwijfeld, maar zijn er weer vol voor gegaan.”

Laagdrempelig

“Ons oorspronkelijke doel was ook om een activiteit te organiseren waar geen groot kostenplaatje voor de kunstenaar aan verbonden was. Ik constateer maar al te vaak dat, wanneer Marc aan een tentoonstelling of activiteit wil deelnemen, één van de eerste vragen is om een bepaald bedrag over te schrijven voor de deelname. Wij wilden aantonen dat het ook kan zonder grote kosten. Bij ons worden de kosten voor folders, banners… gewoon gedeeld door de deelnemers. Dat houdt het laagdrempelig om deel te nemen, ook voor beginnende kunstenaars, wat waarschijnlijk een deel van het succes is. We willen het ook bewust beperkt houden tot zo weinig mogelijk locaties (liefst niet te ver van elkaar), zodat bezoekers met de fiets of via een kleine verplaatsing met de wagen alle plaatsen kunnen aandoen. Tenslotte houden we ons qua datum aan het derde weekend van oktober. Dat was bij Buren bij Kunstenaars al zo en dat schept duidelijkheid voor iedereen.”

Op enkele locaties wordt er ook een kunstwerk verloot

Brand

“Ik ben heel blij dat ik kan deelnemen na de brand die we gehad hebben een drietal maand geleden”, vertelt Marc. “Aanvankelijk had ik er geen goed oog in, maar met de hulp van een aantal vrienden en een bevriende kunstenaar heb ik een deel van mijn beelden weer proper gekregen en inmiddels is ook mijn galerij min of meer toonbaar. Het blijft uiteraard nog wat behelpen. Zo heb ik nog altijd geen vaste elektriciteit in mijn werkhuis. Wanneer ik de mensen tijdens Gluren bij Kunstenaars zal zien toekomen, zal dat ongetwijfeld een emotioneel moment voor mij zijn.”

Informatieboekje

“Al het bovenstaande heeft er in geresulteerd dat er dit jaar 30 kunstenaars deelnemen”, gaat Carlos Laethem verder. “Dit verdeeld over zes locaties. Marc Vanhecke stelt tentoon in zijn eigen galerij in de Muizelaarstraat 22 in Pittem. Wijzelf van Studio Cas&Car kregen ook dit jaar weer de mogelijkheid om tentoon te stellen bij verlichtingszaak L’Ombre in de Moortelmeers 3 in Pittem. De Pittemse kunstkring Ter Cauwe neemt dit jaar voor het eerste deel en doet dit meteen met negen leden die een waaier aan disciplines zullen tentoonstellen. Zij hebben een onderkomen gevonden in de oude jongensschool in de Eikeldreef in Pittem. De leden van het Tieltse Keramiekatelier Keramos spelen op verplaatsing en tonen met negen hun kunnen in het zaaltje naast de kerk in de Sint-Antoniusstraat in de wijk ’t Veld in Ardooie. Zes kunstenaars stellen samen tentoon in Atelier Clay-Obscuur in de Ardooiestraat 42 in Koolskamp. De laatste locatie is in Kunstflits in de Gentstraat 8 in Ingelmunster, waar vier kunstenaars samen tentoonstellen. Er kan willekeurig gestart worden en de toegang is gratis. Daarenboven wordt op enkele locaties ook een kunstwerk verloot. Op iedere locatie zal er een handig informatieboekje klaarliggen voor de bezoekers.” (JG)