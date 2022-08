Glaskunstenaar Paul stelt tentoon in Machelen: “Of ik me soms snijd? Alle dagen!”

Zultenaar Paul Vandervennet exposeert dit en volgend weekend in Huis De Leeuw in Machelen. Voor Paul geen schilderkunst of beeldhouwwerken, maar levensgrote sculpturen van glas-in-lood die hij in het atelier in zijn tuin maakt. “Als kind zat ik in de kerk altijd naar de glasramen te staren, dat wou ik ook kunnen”, zegt Paul.

Paul (77) is altijd een creatieve ziel geweest, maar ging daar pas mee aan de slag toen zijn pensioen in zicht kwam. “Ik hield altijd wel van tekenen en schilderen en het zat ook in de familie. Ik ben de jongste van tien kinderen en drie van mijn zussen die in het klooster gingen, konden goed schilderen. Al heb ik van thuis uit nooit tekenschool gedaan, dat was niet gebruikelijk in die tijd. Ik heb voor mechanieker gestudeerd. Pas begin jaren ’90 ben ik kunstonderwijs voor volwassenen gaan volgen in de Groene Poort in Brugge. Dat was al een beetje een voorbereiding op mijn pensioen, ik wou nog iets omhanden hebben. Ik ben begonnen met een cursus van twee jaar glaskunst en heb nog vier jaar allerlei extra cursussen bijgestudeerd, zoals restauratie. Met de leerlingen van de Groene Poort hebben we nog de glasramen van de kapel van het kasteel van Wijnendale gerestaureerd.”

Geen lood, maar ijzer

“Later ben ik nog verdere opleidingen gaan volgen aan de academie van Waregem, al kon ik tegen dan al veel andere studenten helpen, bijvoorbeeld met hoe ze hun glas moesten snijden. Om een glas-in-lood kunstwerk te maken moet je dat immers allemaal op maat snijden. Ik begin meestal met een kleine tekening van wat ik wil maken. Met ruitjespapier teken ik die dan over op ware grote en kan ik beginnen om de ijzeren vorm te maken waar de stukjes glas in passen. Het lood van glas-in-lood is eigenlijk geen lood, maar ijzer, dat kan ik met een hamer in de juiste vorm kloppen en aan elkaar lassen. Als dat af is, moet je heel precies de vormen overtekenen, zodat de stukken glas er mooi inpassen. De kleur van het glas zit meestal al van bij de eerste tekening in mijn hoofd, ik moet enkel opletten dat ik het juiste kleur ga halen in de winkel. Er zijn nog heel wat andere technieken, zoals schilderen op glas en glas blazen of vervormen, maar daarvoor heb je een speciale oven van meer dan 700 graden nodig en die heb ik niet in mijn atelier. Ik maak het liefst glas-in-lood. Naast de glaskunst zing ik ook in het koor en werk ik graag in mijn moestuin, maar als het slecht weer is, kan je me altijd in mijn atelier vinden. In een levensgroot werk kruipt soms maanden tijd, maar ik ben niet gehaast en blijf het doen zolang ik het kan.”

Positieve reacties

“Al mijn stukken zijn unieke stukken en niet alles is te koop, aan sommige ben ik te veel gehecht. Alles wat de komende weekends in het Huis De Leeuw te zien zal zijn, is wel te koop. Ik stel mijn werken graag tentoon, ik hou van de positieve reacties en de interesse van de mensen. De tentoonstelling van nu moest eigenlijk al in 2020 doorgegaan zijn, maar is uitgesteld door corona. Ik hoop dat de vele fietsers en wandelaars die in Machelen passeren, eens komen kijken. Ik ben al blij dat alle grote stukken zonder breuk tot daar geraakt zijn. Het gebeurt helaas vaak dat er iets breekt en dan blijf ik toch vloeken. Of ik me soms snijd? Alle dagen!”, lacht Paul, “maar gelukkig genees ik snel.”

Pauls kleurrijke glaskunst is te zien in Huis De Leeuw op 6, 7, 13, 14 en 15 augustus, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Paul zal zelf aanwezig zijn en geeft met plezier een woordje uitleg.