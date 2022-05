Gino en Linda serveren kunst op De Tassche

Gino Declerck en Lina Deruyter zijn een kunstminnend koppel dat in de Krommestraat 12 op De Tassche woont. Dit weekend kun je nader met hen en met hun werk kennis maken ter gelegenheid van ‘Atelier in Beeld’.

Op 14 en 15 mei ben je welkom in hun woning, waar meteen hun atelier uitnodigt om de kunst te bewonderen die ze u graag presenteren. “In het verleden mochten we al enkele malen deelnemen aan Buren bij Kunstenaars. Heel wat mensen waren verwonderd dat hier op De Tassche kunst schuilt in de Krommestrat. We besloten dan maar om nog eens de deuren open te zetten voor iedereen die met on wil kennis maken”, zegt Linda.

Gino en Linda beoefen kunst van verschillende aard. Linda houdt het bij fotografie, keramiek en aardewerk. Echtgenoot Gino is behendig met Mixed Media, schilderen, airbrush en acryl. “Mijn airbrush werken zijn doorgaans natuurgericht met dieren en planten. Maar ook artiesten en oude gloriën borstelde hij voor eeuwig. Elvis, Marilyn Monroe, Eddie Vedder, Keith Richard en andere grootheden… Ze passeerden allemaal de revue.”