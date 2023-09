Gildhof organiseert expo in koetshuis Huis Mulle

Het openingsweekend van Cultuurcentrum het Gildhof in Tielt staat voor de deur. Op zaterdag en zondag kan je terecht in het cultuurcentrum voor theater, al opent er vrijdag met Mono Libris ook een nieuwe kunsttentoonstelling. Opvallend is dat die niet in het CCG, maar wel in het koetshuis van Huis Mulle te vinden is.

Het gaat om een expo met werk van streekgenoten John Sys en Lieven Neirinck, die de krachten bundelden voor een origineel project met fotografie, grafiek en mixed media in boekvorm. “De expo is voor alle duidelijkheid van het Gildhof, maar omdat we komaf willen maken met de drempel naar de schouwburg kiezen we dit keer voor het koetshuis”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Telt). “Zo hopen we een nog groter publiek te bereiken.” Mono Libris is tot 15 oktober elke zaterdag en zondag gratis te bezoeken, telkens tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur.

Nog dit weekend is er op zaterdag de tragikomische voorstelling Poupehan in de schouwburg en op zondag is er de kindervoorstelling ‘Maan’ van Het Wolk. Strikt genomen wordt de aftrap van het nieuwe seizoen vanavond donderdag ook gegeven met een comedy-avond met Erhan Demirci in keldertheater Vossenhol, maar die voorstelling is helemaal uitverkocht. Meer info op www.gildhof.be. (SV)