Gigantisch kunstwerk op begraafplaats Le Bizet

Kunst combineren met verdriet en rouwen? Het is het meest recente project dat in Komen-Waasten in het leven werd geroepen. Een gigantisch graffiti kunstwerk op de begraafplaats van Le Bizet moet de plaats een frisse en vooral moderne toets geven.

“Kerkhoven zijn zelden plaatsen waar we willen zijn, zelfs niet wanneer we willen rouwen!” Chantalle Bertouille, die als voorzitster van de gemeentelijke kerkhovencommissie het project overzag, zet met dit nieuwe werk haar vlaag van vernieuwing verder. “Natuurlijk moeten mensen kunnen rouwen maar we moeten ook plaats durven maken voor bezinning, vrede en herdenking. Het kille en grijze van de kerkhoven van weleer zijn alles behalve dat.”

Nadat de commissie eerder groen licht gaf voor het herbergen van geitjes op de begraafplaats van Komen en het scheppen van een uitstrooivijver in Houthem, krijgt het kerkhof van Le Bizet nu een gigantisch graffiti kunstwerk.

“Op deze begraafplaats zijn we bezig met het aanleggen van een sterrenpark, een plaats waar zowel geboren als ongeboren kinderen hun laatste rustplaats krijgen”, gaat Chantal verder. “Het is een plek waar enorm veel emoties zich verzamelen en hartverscheurende verhalen tot een einde komen. Dit enorme kunstwerk moet niet alleen hoop brengen, het moet eveneens aantonen dat deze sterren aan de hemel nooit zullen worden vergeten.”

Voor het werk sloegen enkele leden van jeugdhuis Carpe Diem de handen in elkaar met kunstenaar X-Spray. “Graffiti krijgt meer en meer een plaats in de wereld van kunst”, klinkt het bij de artiest. “Ondertussen werd ik al gevraagd om muren te gaan decoreren in scholen en zelfs banken. Een kerkhof is dan weer iets totaal nieuws en we moesten er natuurlijk voor zorgen dat alles met eerbied werd uitgevoerd. Het werk vertelt het levensverhaal van begin tot einde, waar libellen de ziel van de overledenen begeleiden zodat ze nooit alleen zijn.”