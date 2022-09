Gezocht: figuranten voor unieke fotoshoot op strand van Oostende

De Belgische fotografe Noortje Palmers zoekt 200 mensen die willen figureren tijdens een fotoshoot op het strand van Oostende. Zin om mee te doen? Stuur Noortje dan een mailtje en zet zondag 25 september in je agenda.

Noortje Palmers is een gerenommeerde fotografe en werkt momenteel aan een nieuw fotoproject ‘EN MASSE’. “Dat is een reeks waarbij ik massabeelden maak, gelinkt aan een maatschappelijk thema”, zegt Noortje. “Het eerste beeld in de reeks is bijvoorbeeld ‘Rainbow’ en gaat over gelijkheid.”

Aangespoelde vissen

“Het beeld dat ik wil nemen in Oostende draait rond het thema ‘Plastiek en de oceaan’”, gaat Noortje verder. “Letterlijk iedereen is welkom om te figureren in deze foto. Het is de bedoeling dat iedereen in eigen badkledij komt en een plastiek poncho krijgt om aan te doen. De foto zelf wordt met een drone gemaakt van bovenaf. Het moet één groot groepsbeeld worden, waarop iedereen als aangespoelde vissen in een regenponcho op het strand ligt. Er worden ook dronevideobeelden gemaakt.”

Unieke ervaring

“Nog dit: omdat het om een kunstproject in eigen beheer gaat, kan ik de figuranten geen financiële tegemoetkoming geven, maar ik beloof hen wel een unieke ervaring”, besluit Noortje.

Modellenervaring is absoluut niet nodig. Wil je meedoen met het hele gezin? Of met je vriendenbende? Alles kan. Het enige wat je moet doen, is vooraf je gegevens met een foto bezorgen aan Noortje Palmers via het mailadres project@noortjepalmers.be. De fotoshoot vindt plaats op zondag 25 september om 16 uur op het Oostendse strand.