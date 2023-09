Getogen Knokse fotograaf exposeert in The Notary in Brugge: “Vooral vrouwelijke naakten”

De Knokse fotograaf Fabien Raes exposeert tijdens Open Monumentenweekend – op zaterdag 9 en zondag 10 september – een selectie van zijn werken in de tuin van de luxueuze B&B The Notary in Brugge. “Ik ben onlangs verhuisd uit Knokke en wil ook in mijn nieuwe thuisstad mijn sporen verdienen.”

Wie Fabien Raes zegt, zegt Knokke. De intussen 71-jarige fotograaf lijkt wel vergroeid met de badstad waar hij op 22 mei 1952 het levenslicht zag, als zoon van kunstschilder Emile Raes en een eveneens artistiek geïnteresseerde moeder. Fabien wilde aanvankelijk in de voetsporen van zijn vader treden, maar merkte al vlug dat hij minder aanleg had voor schilderen dan voor fotografie. “Maar het was niet zo dat ik al van de eerste dag van mijn fotografie kon leven. Ik heb veel jobs gedaan – vooral in de horeca, onder andere in Club 27 in het Casino van Knokke – om op termijn de stap naar zelfstandig fotograaf te durven zetten”, vertelt Fabien.

Reizen Raes

Raes maakt er geen geheim van dat hij houdt van mooie vrouwen en die spelen dan ook een belangrijke rol in zijn werk. Daarnaast wil hij ook de wereld verkennen. Een van zijn eerste grote reizen in functie van de fotografie ging naar Cuba, waar hij vooral in Havanna een reeks prachtige foto’s maakte, die hij bundelde in een fotoboek waar hij naam mee maakte.

Het fungeerde als een springplank voor zijn verdere carrière, waarbij hij ook documentaires maakte over onder andere Afrika, Zuid-Amerika en de Chinese hoofdstad Peking. Fabien legt zich verder ook toe op modefotografie en werkt voor bladen als Marie-Claire, Elle en Knack Weekend. “Ik heb ook jarenlang foto’s genomen op het filmfestival van Cannes, waardoor ik onder andere Clint Eastwood en Serge Gainsbourg voor mijn lens kreeg.”

Weg uit Knokke

Tegenwoordig woont Raes in Brugge, in een ruim huis met fotostudio en ontelbare souvenirs uit zijn boeiende leven, in de wijk Kristus Koning. “Ik heb mijn loft in de Piers de Raveschootlaan in Knokke, die ook dienstdeed als fotostudio, ingeruild voor deze woning in Brugge. Ik voelde me al een tijdje minder goed in Knokke-Heist. Het is er niet meer hetzelfde. Er wonen bijna geen echte Knokkenaars meer. De gemeente lijkt wel overgenomen door mensen uit het binnenland – vooral Antwerpen en Brussel – die er tijdelijk verblijven of zich er op den duur permanent vestigen. Een vriendin van mij, ook een echte Knokse, ging naar de nieuwjaarsreceptie die steeds wordt aangeboden door het gemeentebestuur en zag er nauwelijks nog iemand die ze kende. Er zijn ook amper nog cafés of clubs waar Knokkenaars samenkomen. Het uitgaansleven is er echt triestig geworden.”

En Raes kan het weten, want hij bracht 22 edities van het jaarblad KnokkeStyle uit, dat de handel en wandel in Knokke belichtte. Jaren geleden al bracht hij twee razend populaire boekjes uit over het roemrijke verleden van de clubs en dancings in Knokke-Heist. “Maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik voel me goed hier in Brugge en heb in mijn nieuwe woning veel meer ruimte om me creatief uit te leven.”

Een tijdje geleden kwam Fabien Raes in contact met een boeiende buurtbewoner, die ook een flat heeft op het domein van de erg mooie B&B The Notary, gevestigd in een historisch pand in de Moerstraat. “Hij stelde me voor om een fototentoonstelling op te zetten in de binnentuin en bracht me in contact met de uitbaters. Ik was wel gecharmeerd door het idee, ook omdat ik in mijn nieuwe thuisstad Brugge eveneens mijn sporen wil verdienen. En zo heb ik een selectie van mijn foto’s – vooral vrouwelijke naakten in zwart-wit – op groot formaat op canvas laten afdrukken. Ze komen bijzonder mooi tot hun recht tegen de witte tuinmuur, vind ik. Ik nodig iedereen uit een kijkje te komen nemen.”

De tentoonstelling ‘Monochrome Elegance’ is elke dag vanaf 11 uur te bekijken in The Notary, Moerstraat 54 in Brugge.