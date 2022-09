Gestart als coronahobby, maar nu organiseren Grietje, Wouter en Bruno samen een tentoonstelling: “We dachten: dit kunnen wij ook”

Komend weekend staat in het Tieltse winkelgebied de modeloper en het shoppingweekend op de agenda. Grietje Goossens (50), Wouter Baesen (63) en Bruno De Vrese (24), die tijdens corona hun passie voor kunst ontdekten, zien het als de uitgelezen kans om voor het eerst hun kunstwerken aan de wereld te tonen.

“Onze verhalen zijn eigenlijk gelijklopend”, steekt Grietje Goossens, die ook schepen van Cultuur is in Tielt, van wal. “Bij het begin van de coronapandemie hadden we alle drie plots tijd over. Ik ging in die periode naar een tentoonstelling in het Kortrijkse en was gecharmeerd door de werken die er hingen. Alleen waren ze nogal aan de prijzige kant, waardoor ik dacht: ‘Dit kan ik ook.’ Op de terugweg naar huis, zijn mijn man en ik dan gestopt aan de winkel waar we alle benodigdheden gekocht hebben. De dag zelf nog ben ik aan de slag gegaan”, lacht ze. “Ik heb de afgelopen jaren vaak hetzelfde gedacht”, pikt Wouter, in Tielt bekend van Wouters Kwaliteitsvis in. “Mijn kinderen zeiden telkens: ‘Je zegt dat je het beter kan, wel doe het dan!’ Tijdens corona heb ik het effectief gedaan.”

Het drietal exposeert nu samen, al maken ze elk wel een heel ander soort kunst. Zo maakt Grietje schilderijen, houdt Wouter zich bezig met keramiek en werkt Bruno met kortenstaal. “Ik ben begonnen met pottendraaien en ondertussen startte ik daarrond zelfs een bedrijfje. Nu maak ik evenwel vooral mannetje, die vaak op een subtiele manier ook gelinkt zijn aan Tielt”, vertelt Wouter. Toch is hij nog volop aan het experimenteren. Zo is hij bezig met het maken van vogelhuisjes, tapasborden en ander servies. Bruno werken typeren zich dan weer door het gebruik van kortenstaal. Al liggen zijn werken qua stijl heel ver uiteen. Zo laserde hij onder meer al stratenplannen uit, maar maakte hij evengoed een vrouwensilhouet.

Grietjes schilderijen draaien dan weer rond kleur. “Vraag me niet om een ventje te tekenen, want dat is mijn ding niet. Voor mij is vooral kleur heel belangrijk. Door middel van kleur probeer ik immers een verhaal in mijn werk te steken. We stellen ons met deze tentoonstelling kwetsbaar op, want we zijn op zich geen professionals, maar dit is het moment om te durven springen.” “Veel mensen zijn alvast enthousiast. Velen van hen wisten immers niet dat wij met kunst bezig waren”, aldus Wouter.

De werken zijn zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur te bewonderen in het vroegere Uni Decor in de Kortrijkstraat. Wie wil kan dan zelfs een originele Goossens, Baesen of De Vrese in huis halen. (TM)