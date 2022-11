Geschonken wandtapijt La Pause blikvanger in bib in Veurne

Met de schenking van het wandtapijt ‘La Pause’ aan Stad Veurne brengen de erfgenamen van Edmond Dubrunfaut een eerbetoon aan deze bijzondere kunstenaar wiens motto het was dat je kunst niet moest zien als een luxe maar als een communicatiemiddel dat bereikbaar moest zijn voor een ruim publiek. Het indrukwekkende wandtapijt vult nu een hele muur in de Veurnse bibliotheek en zo wordt de wens van Dubrunfaut vervuld: “Je moet kunst plaatsen waar mensen passeren.”

Edmond Dubrunfaut werd geboren in 1920 in Noord-Frankrijk, maar behield de Belgische nationaliteit van zijn ouders. Tijdens zijn studies aan de Academie voor Schone Kunsten in Doornik reisde hij in 1937 naar de Internationale Tentoonstelling in Parijs waar hij Guernica van Picasso zag en de wandtapijten van Floris Jespers, waaronder De Boetprocessie van Veurne.

Toen hij ging studeren aan de Kunstacademie van de Abdij Ter Kameren, ontmoette hij Irène van Elslande uit Veurne. In de euforie van de bevrijding trouwden ze in 1945 en ze kochten een prachtig historisch huis met atelier in Tervuren. Maar Edmond verbleef ook regelmatig in Veurne, bij zijn schoonouders.

Boerderijtje

Het jonge koppel ging op zoek naar een atelier in de regio en belandde zo in Steenkerke, maar in 1965 kochten ze een boerderijtje met grote werkplaats in Bulskamp. Het landschap van de Westhoek, de duinen, de Noordzee, de vissersboten… inspireerden Edmond, maar ook het boerenleven.

Cultuurschepen Jonas Bel is blij dat La Pause in Veurne als het ware weer is thuisgekomen, want Edmond Dubrunfaut was een groot en gerespecteerd kunstenaar. “Hij was actief als schilder en tekenaar en heeft zich als leraar monumentale kunst aan de academie in Mons vooral toegelegd op het ontwerpen en uitvoeren van monumentale muurtechnieken. Samen met enkele gelijkgezinden schreef hij in 1945 het manifest Forces Murales om de kunst weer onder het volk te brengen, een groot sociaal engagement, wat ook hun sociaal-realistische stijl bepaalde.”

800 wandtapijten

“Het totale oeuvre van Dubrunfaut is indrukwekkend. Meer dan 10.000 vierkante meter kunstwerken werden geïntegreerd in openbare en private gebouwen, waaronder 800 wandtapijten. Het karton voor La Pause heeft Edmond Dubrunfaut vervaardigd in 1959 in zijn atelier in Steenkerke. Het werd pas in 1975 geweven door de manufactuur De Cneudt in Nederland.

La Pause behoort tot Les Temps de l’Homme, een reeks van meer dan 60 stukken. In La Pause zie je hoe de boerin haar man bij het ploegen op het veld te drinken brengt. Wellicht een tafereel dat de kunstenaar kon zien vanuit zijn huisje in Steenkerke.”

(MVO)