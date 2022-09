Gerestaureerd tegeltableau Malvina vindt nieuwe thuis in het station van Blankenberge

Het tegeltableau van de vroegere Vishandel Malvina in de Leopoldstraat kreeg na restauratie een permanent plekje in de lokettenhal van het station. Het tableau, met daarop een visser die terugkeert van de vangst, getuigt er van het Blankenbergse visserijverleden.

“De coronapandemie belemmerde een snelle afwikkeling van dit project, en dan was er nog de lange zoektocht naar een geschikte locatie en het wachten op de nodige toezeggingen van de bevoegde instanties. Maar nu is alles dus rond: onze Blankenbergse visser verwelkomt in het station alle reizigers die de badstad bezoeken.”

“We willen alle sponsors en schenkers danken voor hun bijdrage voor het behoud van dit waardevolle tegeltableau. Kusterfgoed is onze troef”, klinkt het bij de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge. Het markante tableau is een ontwerp van de Uitkerkse architect Jules Heyneman (1875-1952).