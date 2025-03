Genieten van kunst tijdens ‘Montmartre’

De tweedaagse kunstmarkt ‘Montmartre’ op 15 en 16 maart belooft opnieuw een succes te worden. “De zaal Sport en Spel aan de Tiletumstraat is volzet”, lacht organisator Lisa-Marie Billiet.

Montmartre Ruiselede is vorig jaar gestart als een tweedaagse kunst- en ambachtenmarkt. Bezoekers treffen er zowel schilderkunst en beeldhouwkunst als keramiek en kledij. Dit jaar wordt de succesformule herhaald. Lisa-Marie maakt er geen geheim van, wat ze met haar kunstcollectief Art Blanche wil bereiken: drempelverlagend werken voor alle kunstenaars en creatievelingen die graag uit hun atelier komen. “Ik heb me ook lang onzeker gevoeld en getwijfeld om met m’n eigen werk naar buiten te komen”, vertelt ze. “Dankzij een kunstcollectief in Blankenberge is het me gelukt een netwerk uit te bouwen en drempels te overwinnen. Dat is precies wat ik ook in Ruiselede wil bereiken.”

Taart en foodtruck

Net zoals vorig jaar houden vrijwilligers de bar open, wordt er zelfgebakken taart verkocht en is er een foodtruck present. Je kan er ook deelnemen aan een beloftevolle tombola. Ondertussen is Art Blanche gegroeid van 23 naar net geen 30 leden. Daar zitten ook kunstenaars bij uit Brugge, Blankenberge en Ardooie.

Lisa-Marie plant dit jaar nog wel meer initiatieven met Art Blanche. Zo werkt ze samen met het Wingense From Art to Art om in oktober ‘Kunstbuur’ te organiseren. Bezoekers kunnen dan tijdens het weekend van 19 en 20 oktober kunstateliers in Wingene bezoeken, terwijl op 26 en 27 oktober de creatievelingen in Ruiselede aan bod komen. De ateliers zijn dan gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur. Deze omvangrijke organisatie is in handen van Kunstkring Wenghina, Art Blanche, C-keramiek en Atelier Pieter Duyck, in samenwerking met de gemeenten Ruiselede en Wingene.