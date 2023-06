Gemeente stelt nieuwe cultuurseizoen voor

Deze week stelde de gemeente het nieuwe cultuurseizoen voor. Het komende seizoen organiseert Beernem opnieuw heel wat cultuurvoorstellingen over uiteenlopende thema’s en in verschillende formats.

Naast heel wat nieuwe namen en voorstellingen pakt de gemeente dit jaar ook uit met een nieuw kansentarief. “We werken daarvoor samen met UiTPAS van regio Brugge. Houders van zo’n kaart krijgen bij heel wat voorstellingen tot 80 procent korting bij aankoop van tickets. Op die manier willen we de drempel om cultuur te bekijken, nog meer verlagen”, vertelt Conny Lambert, diensthoofd Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek van de gemeente. Die toegankelijkheid van cultuur is voor de gemeente dan ook van groot belang. “Oc De Kleine Beer is een gemeenschapscentrum, geen cultuurcentrum. We merken op dat we hier mensen over de vloer krijgen die anders nooit naar voorstellingen zouden gaan. Onze bezoekers komen bovendien niet alleen voor ons programma, maar ook voor activiteiten en voorstellingen van verenigingen, bedrijven en andere groepen. Mensen voelen zich hier thuis en komen dan ook met plezier naar ons om een culturele voorstelling te volgen”, vervolgt Lambert.

Gevarieerd

Het programma van volgend seizoen is volgens haar gevarieerd. Toch houdt de gemeente vast aan de sterktes van de voorbije jaren. “We organiseren opnieuw onze foyerconcerten waarbij we inzetten op die laagdrempelige deelname aan cultuur. We konden Naima Joris strikken, maar ook Spark, The Classical Band. Voorts komt in december ook Jan De Smet langs. Comedian Lukas Lelie is dan weer een van de grote namen wat comedy betreft en met Imagine No Lennon komt ook Ben Crabbé op bezoek.

Tickets voor het nieuwe cultuurseizoen zijn te koop via de website van de gemeente Beernem. De losse verkoop gaat van start op 26 juni, de verkoop voor abonnementen ging van start op 21 juni.