Gemeente koopt tienluik van Koekelaarse kunstenaar: Octopusvrouwtje van Fredcot definitief in De Balluchon

De cultuurraad heeft een imposant schilderij aangekocht van de lokale kunstenaar Fredcot. Het tienluik met als titel ‘When you paint the ideal woman with the color of self-defense’ hangt voortaan definitief in De Balluchon. “Het werk vertelt een sprookje over een door overspel gebroken octopusvrouwtje”, aldus de kunstenaar.

De cultuurraad van Koekelare zorgde ervoor dat er twee nieuwe kunstwerken aan het al uitgebreide kunstpatrimonium in de Fransmansgemeente toegevoegd kunnen worden. Cultuurzaal De Balluchon pakt uit met een imposant schilderij van de lokale kunstenaar Fredcot, Huis Proot met een opvallend werk in action painting van de Kortemarkse kunstenaar Jens Devrome.

Kunstdorp Koekelare

Het opvallende schilderij van Fredcot, echte naam Hermes Danneels, hangt al sinds de zomer van 2022 in de foyer van cultuurzaal De Balluchon. Vele honderden bezoekers aan een van de voorstellingen in de zaal merkten het ongetwijfeld al op. “Het werk werd daar tentoongesteld tijdens Kunstdorp Koekelare in de zomer van 2022, maar het was niet per se de bedoeling dat het werk daar een vaste plaats zou krijgen”, duidt Elise De Gend, voorzitter van de cultuurraad. “Toch voelde het aan alsof het werk daar thuishoorde, daar aan die grote muur. Met de cultuurraad wilden we in de loop van deze legislatuur sowieso nog een kunstwerk aankopen om de succesvolle samenwerking ook een gezicht te geven. We hebben toen beslist om het tienluik met als titel When you paint the ideal woman with the color of self-defense aan te kopen, zodat het daar definitief zijn prachtige plaats kan behouden.”

De rode draad doorheen het werk van Fredcot zijn beesten, beesten en nog eens beesten. De funfactor is nooit ver weg. Zijn kunst is herkenbaar, kleurrijk en vol leven. “Het zijn ijsbrekers. Als je zo’n werk in huis hebt, hebben gasten altijd iets om over te praten”, vertelt de kunstenaar.

Sprookje

Het werk in De Balluchon we zullen de lange titel niet meer herhalen schilderde de kunstenaar al enkele jaren geleden. “Wat we zien is een sprookje. Het gaat over een door overspel gebroken octopusvrouwtje dat als een goede moeder, uit nederigheid en bescherming naar haar kinderen toe, haar partner niet kon besmeuren uit vrees geminacht te worden door haar eigen kroost, omdat ze wist wat hun vader voor hen betekende. Totdat ze plots een nieuwe geliefde leert kennen en hem met haar duizend tentakels liefdevol en stevig omarmt. Maar helaas, door de druk kon ze haar opgespaarde zwarte inkt niet meer inhouden en besmeurde ze ongewillig haar nieuwe geliefde in een zodanige duisternis dat ze hem nooit meer vond”, aldus Fredcot.

Info: www.koekelare.be/kunstig-koekelare