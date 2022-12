Geert Ollieuz toont zijn wenskaarten

In het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal exposeert Geert Ollieuz nog tot eind februari de kerst- en nieuwjaarskaartjes die hij al sinds het jaar 2000 trouw elk jaar zelf tekent. Een huzarenstukje als je weet dat de man geboren werd met een fysieke beperking aan beide armen en 15 jaar geleden ook nog eens getroffen werd door een hersenbloeding.

Geert Ollieuz werd tweeënzestig jaar geleden geboren met een fysieke beperking aan beide armen, arthrogryposis genaamd. Ondanks zijn handicap leerde hij schrijven. Als kind las hij veel, jeugdromans en stripverhalen. Hij raakte zo gepassioneerd door de figuur van Nero van stripauteur Marc Sleen, dat hij ook zulke gekke ventjes wilde tekenen. Van kleins af aan probeerde hij om ook zo goed te kunnen tekenen als Sleen of Willy Vandersteen of Walt Disney. Uiteindelijk slaagde hij erin om, ondanks zijn beperkte motoriek, prachtige cartoons op papier te zetten.

Net als Nero

Met de jaarwisseling van 2000 zag hij in de krant een tekening van Marc Sleen waarop Nero en zijn bende de lezers een Gelukkig Nieuwjaar wensten. Geert dacht: “Waarom gebruik ik die tekening niet om zelf mijn eigen nieuwjaarskaart te tekenen?”

Hij tekende de figuurtjes feilloos na en plaatste zichzelf tussen zijn helden. Van zijn ontwerp liet hij honderd kaarten drukken, die hij naar zijn familie en vrienden stuurde met zijn beste wensen voor het nieuwe jaar 2000.

Die originele nieuwjaarskaartjes vielen zo in de smaak, dat het idee voor herhaling vatbaar was. En Geert bleef het doen, elk jaar opnieuw. Zelfs toen hij in 2007 een hersenbloeding kreeg, bleef hij trouw zijn kaartje tekenen. Nu is hij gerevalideerd en zijn de tekeningen weer van topkwaliteit. Na al die jaren heeft Geert al een fraaie reeks kaartjes getekend.

Je kan de opmerkelijke collectie van Geert Ollieuz komen bewonderen in het oc Oud Hospitaal, nog tot einde februari, tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum. (FRO)