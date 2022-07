Geboortehuis van Cowboy Henk staat te koop

Het geboortehuis van Cowboy Henk is te koop. Herr Seele verkoopt het huis van zijn grootmoeder in de Euphrosina Beernaertstraat, waar hij destijds met Kamagurka de eerste belevenissen bedacht van de coole cowboy met de kloeke kuif, klompige kin en gespierde knipoog. Vraagprijs: 550.000 euro. Maar Oostendes bekendste stripheld, ondertussen 40 geworden, krijgt straks onderdak in een eigen museum in de Hippodroomwijk. Herr Seele verkoopt Villa Volta om die droom te kunnen financieren.

‘Villa Volta’ in de Euphrosina Beernaertstraat 150, dat nu te koop staat, is niet het huis waar Herr Seele woont en werkt. De tekenaar en pianostemmer erfde het herenhuis uit de Belle Epoque bij het overlijden van zijn moeder in 2008. “Mijn vader was een simpele bediende, maar mijn ouders konden hun drie kinderen toch elk een huis nalaten. De Villa Volta kochten zij voor mijn grootmoeder Valerie Haesaert uit Torhout, die na de oorlog naar Oostende verhuisde en eerst in de Peter Benoitstraat kwam wonen. Later verhuisde zij naar Villa Volta. Haar man Theo Pannecoucke, mijn grootvader dus, werd als verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter onthoofd in Duitsland.”

“Mijn broer Hans, mijn zus Mieke en ikzelf beleefden in Villa Volta zorgeloze vakanties en weekends. Na mijn driejarige opleiding als professionele pianostemmer en restaurateur in Engeland en Firenze, kwam ik bij mijn bobonne wonen. Mijn gevelbordje ‘pianostemmer’ leverde mij die allereerste maand één klant op. Ik verdiende in vier weken tijd dus 800 frank. Maar die job moest mij de financiële vrijheid garanderen om mij verder aan de schilderkunst te kunnen wijden. De familietraditiegetrouw, schilderde en tekende ik al vanaf mijn tiende.” Trouwens, ook een artistiek geverfde appel valt niet ver van een geschilderde boom: “Mijn grootmoeder, die nog de Grote Prijs voor Amateurschilders van de stad Oostende gewonnen heeft, was een erg getalenteerde kunstschilderes, maar zonder enige opleiding. Net als mijn moeder Odette trouwens. Dus terwijl mijn bobonne beneden in Villa Volta het penseel beroerde, zat ik boven op zolder te schilderen.”

Geboren op zolderkamer

Al tijdens hun Gentse Academiejaren trekken Herr Seele en Kamagurka samen op. In 1982 bedenken ze onder de nokbalken van Villa Volta Cowboy Henk, die meteen in de krant Vooruit binnen de hem toegemeten omkaderde ruimte voor een avontuurlijk bestaan kiest. “Meestal bedachten we Cowboy Henks belevenissen op mijn zolderkamer, soms ook op Kama’s slaapkamer in de Dekenijstraat of in de brasserie van Hotel du Parc”, herinnert Herr Seele zich.

Door het huis van zijn grootmoeder te verkopen, hoopt Herr Seele de oprichting van ‘Het Cowboy Henk Huis’ financieel te kunnen schragen. © Marc Loy

In 2013 werd de Oostendse gezellige cowboy als enige Belgische stripfiguur uitgenodigd op het internationale stripfestival in het Franse Angoulême, waar Kama en Seele met hun Oostendse held de erfgoedprijs ‘Le Prix du Patrimoine’ wonnen. Enkele jaren geleden liep in het museum voor hedendaagse kunst FRAC in het Franse Duinkerke een expo waar Cowboy Henk De Vaderlandsche Geschiedenis verbeeldde en onlangs prijkte onze kloeke kuif op de cataloguscover van een stripfestival in Monaco.

De vraagprijs voor Villa Volta bedraagt 550.000 euro. © Peter MAENHOUDT

Maar een DNA-test hoeft zelfs niet: Cowboy Henk is een Oostendenaar, en niet alleen omdat er een hoek af is. Het komt vooral omdat hij hier iedere week op woensdag het licht ziet op Seeles tekentafel aan de Nieuwpoortsesteenweg, waar Ines Schweiger de zwartwittekeningen, die wekelijks als Cowboy Henk-strip in Humo verschijnen, digitaal inkleurt. Meestal als vierluikje dat Herr Seele in klare lijnen uitzet, na een telefonische of digitale brainstorming met Kama die het script levert. Niet zelden ook beleeft de stripheld zijn avonturen in eigen stad en met Oostendenaren in een gastrol, zoals te genieten valt in het album Cowboy Henk in, onder en boven Oostende. Of verschijnt als affichebeeld aan de gevel van menig handelpand.

Groot pand

Peter Van Heirseele broedt al langer op de idee om de nu 40-jarige cowboy een eigen museum te gunnen in Oostende. “Oorspronkelijk dacht ik aan Villa Volta, maar de vele trappen in het vier etages hoge huis zetten een domper op een publieksvriendelijke toegankelijkheid.” Nu heeft hij recent het 2000 vierkante meter grote, L-vormige pand met binnentuin van de voormalige schrijnwerkerij Deman gekocht, dat de Frans Musinstraat met de Velodroomstraat verbindt via twee toegangen. “Het is een enorme pand, waar ik op de eerste etage in de ene vleugel een Cowboy Henk-Museum voorzie en in de andere vleugel mijn ongeveer 130, overwegend 19de-eeuwse piano’s onderdak wil geven.”

In de voormalige schrijnwerkerij Deman tussen Frans Musinstraat en Velodroomstraat moet het Cowboy Henk Huis komen. © Peter MAENHOUDT

“In de marge van Cowboy Henk wil ik er naast eigen ander werk ook schilderijen van mijn grootmoeder en mijn ma tentoonstellen”, vervolgt de kunstenaar. “Een ode aan die twee vrouwen en aan een generatielange, artistieke alliantie, die bewijst hoe vruchtbaar, verrijkend en bindend kunst creëren binnen één gezin kan zijn.”

In de tegen dan omgebouwde gelijkvloerse garageboxen op de binnenkoer plant Peter de ruimte in voor tijdelijke strip- en aanverwante expo’s. Om zijn droom te realiseren en financieel te schragen, verkoopt hij dus Villa Volta: vraagprijs 550.000 euro. De koper krijgt er een origineele Cowboy Henk-schilderij bovenop. Momenteel evolueert het project in ontwerpfase. In de zomer van volgend jaar hoopt Peter van Heirseele Het Cowboy Henk Huis te openen… met pianomuziek.