GC De Knippelaar krijgt een kunstwerk van Jan Desmarets

Aan GC De Knippelaar in Kruiseke komt er een bronzen kunstwerk van Jan Desmarets. De kunstenaar met heel wat referenties in binnen- en buitenland groeide op in de Kasteelstraat in Wervik. Zijn vader Raymond zaliger was onderwijzer in de lagere school van het toenmalig Sint-Jozefscollege. Het kunstwerk De Kattenknippeling wordt op Paasmaandag onthuld.

Het stadsbestuur van Wervik wil het oude folkloristische gebruik, de Kattenknippeling in Kruiseke, vereeuwigen in een prachtig kunstwerk. De Kattenknippeling gaat door op Paasmaandag. “Er komt een kunstwerk dat verwijst naar een knippelaar”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Het voorzien van een kunstwerk was trouwens een voorwaarde in ruil voor de subsidies voor de nieuwbouw. We hadden twee voorbeelden en de keuze mocht gemaakt worden door de organisatoren van de Kattenknippeling en de bewoners van Kruiseke tijdens één van hun evenementen. Jan Desmarets kwam al eens op plaatsbezoek naar GC De Knippelaar.

“Ik ben enkele weken geleden naar zijn atelier in Zomergem geweest, samen met Steven Masil, coördinator Museum, Toerisme en Erfgoed. Daar zagen we hoe Jan ambachtelijk te werk gaat. Prachtig.”

Herkomst

Het kunstwerk heeft een hoogte van 1,80 meter. De naam voor GC De Knippelaar werd destijds bedacht door Johnny Verhaeghe uit Kruiseke en van de koninklijke vereniging de Nachtegaal. “Het kunstwerk zal uitleg bieden aan de bezoekers over de herkomst van de naam voor het GC. We zijn met onze vereniging vanzelfsprekend zeer tevreden met deze bijkomende toets bij de Knippelaar.

Van Jan Desmarets is aan de achterkant van de Briekenmolen langs de Leie in Wervik ook het brozen kunstwerk De Blauwer, onthuld in 2008. Sinds enkele maanden staan er ook tijdelijk een vijftal kunstwerken van Jan Desmarets in Kwaliteitsslagerij Mingneau. (EDB)