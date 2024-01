Galeriehoudster De Sterre in Koekelare nodigt gastkunstenaars uit

Sabine Van Eynde nodigt al enkele jaren gastkunstenaars uit om samen met haar te exposeren bij haar thuis in kunstgalerie De Sterre in Koekelare. Nog tot 25 februari loopt een expositie waarbij schilderwerk van Mike Claeys en sculpturen van Jeannine Rosseel te bewonderen zijn.

“Ik hoop op zondag van 10 tot 19 uur heel veel volk over de vloer te krijgen”, opent de glaskunstenares.

“Ik merk nog steeds bij veel mensen een soort drempelvrees om mijn galerie binnen te stappen. Dat is eigenlijk ook zo voor de workshops die ik organiseer. Dat is voor niets nodig, want het openstellen van mijn huis heeft net de bedoeling om de kennismaking met kunstenaars en hun artistiek werk te faciliteren.”

Meet-and-greet

Daarom organiseert ze op zondag 21 januari in de namiddag ook een meet-and-greet met de kunstenaars die bij haar tentoonstellen.

De komende maanden zijn in De Sterre schilderijen van Mike Claeys te bewonderen. “Deze Gentenaar, die lesgeeft in de Arteveldehogeschool, heeft een permanente galerij op de Vrijdagmarkt. De gewezen rapper is een veelzijdige kunstenaar voor wie muziek fungeert als een essentieel hulpmiddel om de juiste gemoedstoestand te creëren om in de flow te komen om te kunnen schilderen. Zijn kunstwerken zijn abstract en heel gedurfd.”

“Naast mijn glaskunst zijn ook sculpturen in keramiek van Jeannine Rosseel te bewonderen”, gaat Van Eynde verder.

“Jeannines werken komen tot stand door innerlijke emoties. Elk kunstwerk is een eigen creatie en gemaakt in haar atelier. Haar specialiteit is Raku & Pit-fire. Ze nam al deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.”

Het wordt een druk jaar voor de eigenares van kunstgalerie De Sterre, want van begin mei tot eind september is werk van haar te zien op de Biënnale Cultuurvuur in de Plantentuin in Meise. “Het is een hele eer dat ik samen met vijftig andere kunstenaars mag deelnemen aan deze biënnale”, aldus Sabine Van Eynde.