Galeriehouder Jos opgetogen nadat kunstenaar Christian Silvian grote Chinese plagiaatzaak wint: “Ik bracht alles aan het licht”

Kunstenaar Christian Silvain had een plagiaatzaak aangespannen tegen de Chinese kunstenaar Ye Yongqing. Hij zou heel wat kunstwerken gekopieerd hebben van Silvain. Het vonnis is nu geveld en Ye Yongqing is veroordeeld voor plagiaat.

Ye Yongqing moet een aanzienlijke schadevergoeding moet betalen en ook zijn excuses aanbieden in één van de grootste kranten van China. Ye’s gekopieerde kunstwerken werden destijds zelfs verkocht op bekende veilingen zoals Sotheby’s.

Alles begon met foto

De bal ging aan het rollen nadat galeriehouder Jos Depypere uit Kuurne via een vriend in 2009 een eerste melding binnen kreeg. “Een expositie van Ye Yongqing in Groot-Brittannië deed de kunstenaar de das om”, vertelt Jos Depypere, galeriehouder aan het Kruiske in Kuurne. “Een foto van een kunstwerk gemaakt door de Chinese kunstenaar in een Britse krant trok de aandacht van een vriend van mij, die gelukkig meteen de link legde naar het werk van Silvain en mij op de hoogte stelde. De raakpunten waren enorm en kon je moeilijk negeren. De Chinese kunstenaar wijzigde slechts enkele kleine details op zijn eigen werken en voor de rest kopieerde hij gewoon alles.”

“De Chinese kunstenaar kopieerde alles en wijzigde slechts enkele details” – Jos Depypere

“De jaren daarop speurde ik verder in het werk van Ye Yongqing en hoe meer ik zag, hoe duidelijker het plagiaat werd. Toen de Chinees het ook nog aandurfde om zijn werk via onder meer het gereputeerde veilinghuis Christie’s aan te bieden tegen een veelvoud van het originele werk van Silvain, vond ik dat de maat meer dan vol was en bracht ik alles aan het licht.”

Naar Christie’s

De advocaat die Jos aanvankelijk onder de arm nam, geloofde niet echt in de slaagkansen van de zaak. Maar Jos bleef echter niet bij de pakken zitten en trok in 2015 met het ondertussen verzamelde bewijsmateriaal richting Christie’s in Brussel om er de confrontatie aan te gaan. Christie’s Europa werd op de hoogte gesteld van het plagiaat, maar bleef toch verder de vervalsingen op veiling verkopen.

Goed verdiend

Ye Yongqing, ondertussen bekend in China en daarbuiten, schildert sinds hij een tentoonstelling in Parijs bezocht in 1990 in exact dezelfde stijl als Silvain. De Chinese kunstenaar maakt al drie decennia lang schilderijen die bijna een exacte kopie zijn van het werk van Silvain. Bovendien verdient hij er goed geld mee: een schilderij gemaakt door Yongqing werd op veilingen bij bekende veilinghuizen zoals Sotheby’s en Christie’s verkocht voor bedragen tot 400.000 euro.

“Silvain begon jaren eerder met kunst maken in deze stijl, dat kunnen we aantonen” – Jos Depypere

Het uitgebreide dossier dat Jos Depypere samenstelde over Ye Yongqing, liet niet veel twijfel bestaan en leverde het bewijs dat Silvain wel degelijk als eerste begon met het maken van schilderijen in zijn bekende stijl. “Silvain was zes jaar eerder al begonnen met dergelijke werken te maken”, gaat Jos Depypere verder. “Dat kunnen we duidelijk aantonen.”

“Ondertussen heeft Ye Yongqing al miljoenen verdiend door schilderijen van Silvain te kopiëren. Hij beperkt zich trouwens niet tot het namaken van volledige werken. Soms vergroot hij alleen details uit. Met zo’n schilderij heeft hij zelfs geëxposeerd in Brussel.”

Ook gejat bij andere kunstenaar

Uit het dossier van Depypere blijkt ook dat Yongqing de bekende kunstenaar Pierre Alechinsky heeft gekopieerd. “Maar daar is hij snel mee gestopt”, weet de Kuurnse galeriehouder. “Vermoedelijk heeft de entourage van Alechinsky hem erover aangesproken.”

Succes voor Silvain

Na de publicatie van de eerste artikelen die de plagiaatzaak aan het licht brachten in de Belgische en Chinese media in 2019, volgde een ongekend succes voor de werken van Christian Silvain. Wereldwijd werden er kunstwerken verkocht, vooral aan Chinese kunstliefhebbers, waaronder belangrijke musea beheerders. Nadat het plagiaat in 2019 in China aan het licht kwam, verloor Ye zijn status in China, wat resulteerde in een aanzienlijke waardedaling van zijn werk.

De eerste tentoonstelling van Christian Silvain in China vond plaats in november 2019 in Shanghai, georganiseerd door JIC Bookstore in samenwerking met Galerie Jos Depypere uit Kuurne. Al snel volgde een tweede tentoonstelling in Peking.

Grote overwinning

Ondertussen werd er verder gewerkt aan het aanspannen en uitwerken van de rechtszaak in China. Tot op 23 augustus 2023 een rechtbank in Peking haar vonnis publiceerde in de grootste krant van China. Het plagiaat door Ye Yongqing werd vastgesteld, wat een ongekende overwinning is voor een Belgische kunstenaar die een zaak aanspant in China. Ye wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 650.000 euro en moet publiekelijk zijn excuses aanbieden in de krant.

Met de erkenning van zijn originele kunstwerken en het winnen van de plagiaatzaak tegen Ye Yongqing, heeft de Kluisbergse kunstenaar Christian Silvain toch gerechtigheid gekregen. (BRU)